Le crime parfait : La fortune sourit à l'audacieux par Christophe Dubourg

Je suis né en 1968 à Lisieux. Marié, deux enfants. Biberonné à la bibliothèque rose (Club des cinq, clan des sept...) et surtout verte (Langelot, Les six compagnons, Michel, Les 3 détectives d'Hitchcock, Les conquérants de l'impossible...) dès mon plus jeune âge, sevré aux Jules Verne, Agatha Christie, Conan Doyle, Maurice Leblanc, Gaston Leroux... à l'adolescence...

J'ai découvert un peu plus tard les romans de John Buchan (dont Hitchcock a adapté Les 39 marches), Sax Rohmer (créateur de Fu Manchu), S.A. Steeman (L'assassin habite au 21), Jean Ray (Harry Dickson), J.D.Carr (et ses mystères de chambres closes), Ellery Queen, pour les plus anciens puis King, Koontz, Cussler, Lansdale, Lehane, M.Connelly, Christian Roux, J.H. Oppel, Dominique Forma, Chattam, Thilliez, Giebel, Saussey, Favan, Stieg Larsson, Jo Nesbo - et quantité d'autres qui ne peuvent être cités car il faudrait au moins deux pages ! - pour les plus récents...

Je suis également un passionné de cinéma en général, de polar en particulier, toutes périodes confondues. Hitchcock, Lang, Clouzot, Friedkin, le cinéma des années 40, 50, 60, 70, 80...

Je me suis naturellement tourné très tôt vers l’écriture du roman policier, un genre qui permet toutes sortes de fantaisies et qui propose un panel d’histoires très vaste. Cinéphile, gros lecteur, je revendique ainsi plusieurs influences, affectionne différents styles. Autodidacte, j'ai publié une nouvelle à compte d’auteur : « Blind test » parue aux éditions Edilivre en 2016. J'ai par ailleurs terminé second avec ce titre au concours de nouvelles organisé par le salon de Noeux-les-Mines en février 2017.

Bibliographie :

Mon premier roman Les loups et l'agneau est paru le 28/08/2017 dans la collection Polars en Nord aux éditions Ravet-Anceau. Il était en lice parmi neuf autres romans pour le prix de la découverte au salon du polar les mines noires 2018 de Noeux-les-mines, récompense qu’il a remportée ex-aequo avec Soul of London de Gaëlle Perrin Guillet. Mon second roman, La méthode Venturi , est sorti le 28 janvier 2019, également aux éditions Ravet-Anceau.

