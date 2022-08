Editions AFITT : “La mort est véritablement notre métier

#LeCrimeParfait – Structure d’excellence fondée par un praticien d’exception, Michel Guénanten, nous sommes aujourd’hui un centre de formation de référence dans le domaine en France, reconnu pour la qualité de nos enseignements et notre maîtrise technique.

Nos connaissances en médecine légale, histoire, anatomie, thanatomorphose, etc.. , nous amènent aujourd’hui, en diffusion Harmonia Mundi livre, à diversifier notre offre éditoriale. L’ensemble de nos productions répondent à une ligne bien spécifique : « La mort est notre métier. »

Et ceci pour une raison très simple : la mort est véritablement notre métier…

La mort fait certes peur, mais elle fascine aussi, elle interroge, et surtout, elle est inéluctable, alors autant la connaître…

C’est donc tout naturellement que nous avons décidé, avec la rigueur qui nous caractérise, de nous ouvrir aux polars, aux romans noirs, aux romans historiques et aux essais, bien entendu en gardant notre ADN, toutes nos productions se concentreront sur le sujet, si souvent maltraité, qu’est la Mort et ses métiers. Alors médecins légistes, officiers de la police scientifique, psychiatres, thanatopracteurs, gardiens de cimetière, etc. vont devenir les héros de nos ouvrages.

Ces métiers méconnus, drainant mythes et légendes parfois des plus saugrenues, ces hommes et ces femmes de l’ombre, collègues et amis que nous aimons, vont entrer dans la lumière sous la plume d’écrivains reconnus, ou en phase de le devenir.

De tels ouvrages doivent avoir du fond, du style, mais ils doivent aussi être de beaux objets. Pour cela, nous avons décidé d’associer à chacune de nos productions un auteur de bandes dessinées ou un illustrateur afin d’ajouter à l’ensemble une mise en valeur graphique et artistique de premier plan.

Mais, être une maison d’édition aujourd’hui, c’est également s’engager sur certaines valeurs, c’est être conscient que chacun peut faire sa part pour un monde plus éthique. Nous avons donc dès le début fait le choix de fabriquer nos ouvrages en France. Graphismes, corrections, mises en page sont réalisés par des entrepreneurs locaux et l’intégralité de nos impressions sont réalisées en Bretagne réduisant ainsi l’impact environnemental de nos productions et nous assurant que chaque intervenant à nos projets soit rémunéré de façon juste et équitable.

Sans les libraires et les lecteurs, nous ne pouvons exister et nous tenons à être le plus proche possible de ceux-ci. Lorsque nous avons décidé d’avancer dans ce magnifique projet un mot d’ordre nous est apparu essentiel « soyons humain, retrouvons-nous, discutons, partageons », c’est notre façon de créer, d’avancer et c’est toute la grandeur du livre de permettre ce type d’approche.

