Le crime parfait : Dans les veines de la ville par Ghislain Gilberti

Né en 1977 à Belfort, Ghislain Gilberti est un rescapé d’une polytoxicomanie lourde dont il est sorti grâce à son appel sous les drapeaux pour son service militaire obligatoire. Après plus de dix ans à son compte dans le monde du tatouage, du piercing et des autres modifications corporelles permanentes, il décide de se consacrer exclusivement à l’écriture.

Travaillant presque exclusivement dans le registre contemporain noir, Ghislain Gilberti explore la vie dans la marge et les zones d’ombre du corps social. Il en tire le combustible de son style et met au jour toutes les curiosités, les déviances et les secrets de tout ce qui vit dans les abysses de nos villes et de nos campagnes. Il vit toujours dans l’est de la France avec ses trois enfants.

Avec sept romans policiers et deux romans noirs, il a été vivement soutenu par Gérard Collard et de nombreux autres lecteurs avec sa trilogie des ombres, parue entre avril 2018 et novembre 2020.

Bibliographie :

- Le Festin du Serpent, Editions Anne Carrière/Pocket (11 avril 2013)

- Le Baptême des Ténèbres, Editions Anne Carrière/La Mécanique Générale (2 Octobre 2014)

- Le Bal des Ardentes, Editions Anne Carrière/Pocket (janvier 2015)

- Dynamique du Chaos, Editions RING/La Mécanique Générale (19 janvier 2017)

- Dernière Sortie pour Wonderland, Editions RING/La Mécanique Générale (31 août 2017)

- Sa Majesté des Ombres La Trilogie des ombres 1, Editions RING/La Mécanique Générale (8 mars 2018)

- Les Anges de Babylone La Trilogie des ombres 2, Editions Cosmopolis (18 avril 2019)

- Le Sacre des Impies La Trilogie des ombres 3, Editions Cosmopolis (5 novembre 2020)

- Les Etoiles Aliénées (nouvelle), Edition Lamiroy (2 novembre 2020)

- L'Ombre de la proie (nouvelle), Recueil Toucher le noir, Edition Belfond Recueil (2 juin 2021), version audio : Editions Lizzie

