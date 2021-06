Jaroslav Hašek, vagabond d'Europe centrale et des Balkans

Après un passage dans une banque et des tentatives au sein de quelques rédactions, il opte pour la liberté d’homme de lettres. Il attire l’attention, entre autres, comme fondateur d’un parti parodique qu’il représentait aux élections de 1911 - et dont il nous laisse une chronique ubuesque dans son Histoire du parti du Progrès dans les limites de la loi (1962).

En 1915, Jaroslav Hašek, qui a acquis une solide réputation de noceur, est enrôlé dans l’armée autrichienne. Il est incorporé au 91e régiment autrichien sur le front de Galicie en 1915 et n’hésite pas longuement avant de ridiculiser ses supérieurs dans Le brave soldat Švejk, sous leurs véritables noms.

En 1917, la révolution russe met fin à la guerre sur le front de l’Est. Hašek, libéré, s’engage volontairement au service des bolcheviks en 1918, qui en font un commissaire politique dans la 5e armée russe. Il s’engage parallèlement dans la Légion tchécoslovaque, une organisation nationaliste visant à émanciper les Tchèques de la tutelle austro-hongroise.

Il est de retour à Prague en 1920, capitale de la nouvelle Tchécoslovaquie, et s’engage plus que jamais dans la politique, guidé par ses idéaux communistes et nationalistes. Il entame l’écriture rapide des Aventures du brave soldat Švejk, un personnage qu’il avait déjà créé dans d’autres histoires, aujourd’hui perdues. Il a l’intention d’écrire six volumes, mais il n’en termine que trois. Un quatrième volume laissé inachevé fut terminé par son ami Karel Vaněk.

EXTRAIT: Les aventures du soldat Svejk pendant la Grande Guerre

Le soldat Svejk, en quelques mots :

Prague, 1914 : le vendeur de chiens Josef Švejk part en guerre la fleur au fusil. Mais l’administration de la monarchie austro-hongroise ne sait que faire de cet encombrant soldat, à la fois roublard et naïf, intarissable raconteur d’histoires. Commence pour Švejk une odyssée qui le mènera à travers toutes les couches de la société praguoise, de la prison à l’auberge, de l’hôpital psychiatrique à l’aumônerie, du bureau de recrutement au boudoir...

Chef-d’œuvre de la littérature tchèque paru en 1921, cette satire de l’autorité (politique, militaire, religieuse) et de la bêtise universelle rassemble expériences vécues et choses entendues, que l’auteur amplifie par collage, à la manière des grands romans de la modernité au XXe siècle. Héroïque et vulgaire, Švejk subvertit les catégories morales, les clivages politiques et les différences nationales, pour devenir le héros burlesque et rebelle d’une Europe au bord du gouffre (traduction du livre par Benoît Meunier).

Mettre la littérature tchèque à l’honneur, voilà l’intention posée de ces publications, menées en partenariat avec le Centre tchèque de Paris et Czechlit - Centre littéraire tchèque.

Crédits photo : DR