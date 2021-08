Chaque roman de Petra Hůlová étonne et détonne” 

Son roman Les Montagnes rouges est sorti en 2005 aux éditions de l’Olivier dans la traduction de Hana Allendes-Říhová et d'Arnault Maréchal.

Chaque roman de cette auteure étonne et détonne. On peut soit aimer ou détester ses œuvres, mais ces dernières ne peuvent vous laisser indifférents. Capable de varier de style littéraire, de thèmes et d’environnement, elle traite des sujets épineux de la société. Dans son roman Brève histoire du Mouvement, elle imagine, non sans humour et cynisme, à quoi ressemblerait un régime totalitaire dirigé par des femmes et dans lequel toute manifestation de sexualité est perçue comme un crime.

On peut interpréter le livre soit comme une critique d’une sexualité masculine insolente, punie à juste titre, soit comme le récit d’une bonne idée qui, dans la pratique, dégénère en un totalitarisme abominable. Ou encore, comme la polémique avec Michel Houellebecq, qui dans son roman La possibilité d’une île dépeint l’avenir où les femmes vieillissantes quittent elles-mêmes la scène pour que le genre masculin ne se sente pas offensé par leur beauté fanée.

Son dernier roman La voleuse de mon papa (2019) traite d’une histoire familiale. Miky, dix ans, se retrouve avec sa fratrie en garde alternée, situation qu’il déteste tout autant que sa belle-mère, la femme qui a « volé » son père. Miky vit dans son monde, où la réalité se mêle aux jeux vidéo. L’incompréhension, la nostalgie, la douleur mènent à la rage et à la révolte.

Hůlová considère le thème des droits réciproques des parents et enfants en situation de séparation et de recomposition familiale. Elle démontre à quel point la frontière est mince entre un marmot mal élevé et un enfant malheureux tiraillé dans la lutte entre ses tuteurs. Tout cela raconté à travers un regard d’enfants sans compromis sur la garde alternée et s’efforce de répondre à la question du droit au bonheur.

Son dernier ouvrage, Stručné dějiny hnutí, n'a pas encore été traduit. Mais grâce au travail du traducteur Benoît Meunier, en voici un extrait pour se plonger dans l'univers de la romancière.

Mettre la littérature tchèque à l’honneur, voilà l’intention posée de ces publications, menées en partenariat avec le Centre tchèque de Paris et Czechlit - Centre littéraire tchèque. (traduction des citations par Marianne Canavaggio, qui est également la traductrice d'Ouředník).

Crédit photo © David Konecny