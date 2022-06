Newsletters

À l’occasion du festival international de la Bande dessinée LyonBD, nous avons pu rencontrer l’auteur italien Zerocalcare. L’un des plus populaires dans le Bel Paese, et devenu incontournable dans le paysage éditorial. L’homme de la colère et du malaise existentiel, au point d’en concevoir une série demandée par Netflix, évoque avec nous politique et langages artistiques.

À Angers, les libraires français se retrouveront afin d'échanger sur les pratiques de leur métier, et les défis qui les attendent. Si ses données remontent à l'année 2020, le rapport de branche de la profession permet d'établir un état des lieux de ces commerces, désormais essentiels, en France (hors grandes surfaces culturelles).

Comme tous les ans, le 16 juin, l’Irlande célèbre son auteur le plus fameux, James Joyce. Deuxième festivité irlandaise la plus importante juste derrière la Saint Patrick, le Bloomsday est un jour dédié à l’auteur et à son oeuvre la plus célèbre. Cette année marque en plus le centenaire de la publication de ce texte révolutionnaire qu'est Ulysse.

Comptant aujourd’hui quelque 250 titres répartis en une quarantaine de box, Novellix entend changer la vision des lecteurs sur la nouvelle. Et si peu de personnes croyaient au projet à ses débuts, depuis 2011, ce sont plus de 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus en Suède. Aujourd’hui Novellix arrive en France avec une première box de classiques francophones. Nous avons rencontré Lena Hammargren, fondatrice suédoise de la maison et Sophie Langlais qui accompagne le projet en France.

Mais aussi les conseils de lecture Goncourt, un classique queer au cinéma, le Prix Mallarmé...