1221 répondants, dont 79 % furent des répondantes. Et une consultation anonyme menée sur internet : au terme d’un gros chantier mené entre le 19 et le 25 mai, un premier regard statistique posé sur l’industrie du livre se dessine. Avec des chiffres confondants : 50 % de personnes ayant subi des remarques déplacées, 36 % des discriminations sexistes...

Le Syndicat national de la librairie (SLF) et l'agence du livre en Nouvelle-Aquitaine (ALCA) ont mis au point avec l’agence de communication Near Design une campagne de communication visuelle autour du prix unique du livre. Trois visuels, et plusieurs modes de diffusion prévus.

John Fante a bénéficié d'un accueil chaleureux en Iran, avec la traduction en 2018 de Demande à la poussière. Un autre des romans de John Fante va rejoindre les librairies iraniennes grâce à la traduction de Wait Until Spring, Bandini, signée par Mohammad-Reza Shekari et publiée par la maison d’édition Ofogh, située à Téhéran, indique l'agence iranienne du livre.

En février dernier, le CFC indiquait avoir reversé 50,62 millions € aux éditeurs (livre et presse), ainsi qu’aux auteurs. 93 % des droits répartis reviennent à des œuvres publiées en France et ces dernières représentent 73 % de la totalité des œuvres concernées par ces répartitions. Le Centre français de l’exploitation du droit de copie a communiqué à ses membres les résultats de 2020.

