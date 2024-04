Newsletters

La célèbre Fnac située sur les Champs-Élysées annonçait sa fermeture après plus de deux décennies de service, une décision prise face à des coûts de location prohibitifs et un déclin continu des ventes. Ce magasin, le dernier bastion culturel de l'avenue réputée être la plus prestigieuse du monde, ferme ses portes, marquant la fin d'une ère.

Le prestigieux Prix du Livre Inter, dont la présidence sera assurée par Isabelle Huppert cette année, révèlera son 50e lauréat le 2 juin. Un jury composé de 24 membres aura la tâche de choisir le gagnant parmi une sélection de dix nominations.

Dans une démarche visant à respecter les droits d'auteur, les fournisseurs d'accès Internet en Allemagne ont commencé à bloquer l'accès à certains sites web pour leurs violations répétées des droits d'auteur. Cette mesure a récemment été élargie pour englober, pour la première fois, un site du secteur de l'édition, à savoir la bibliothèque numérique Sci-Hub, soulignant l'effort continu de protection des droits d'auteur dans le pays.

La mise en place du prix littéraire est avant tout un hommage rendu à Antoine Hébrard, qui a dirigé pendant trente-neuf ans le Who’s Who, qu'il décrivait comme un "dictionnaire de comédies humaines". Chaque année, ce prix récompensera un ouvrage francophone qui met en lumière la vie exceptionnelle d'un individu, que ce soit à travers la fiction, une biographie, un essai ou un récit, célébrant ainsi des histoires de vie remarquables.