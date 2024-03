Newsletters

Rédigé par Mikhaïl Boulgakov entre 1927 et 1940, Le Maître et Marguerite se dresse comme un pilier de la critique littéraire vis-à-vis du régime soviétique établi par Staline. Toutefois, une récente adaptation cinématographique de cette œuvre par Michael Lockshin suscite un nouvel élan de critique, cette fois centrée sur la politique agressive menée par Vladimir Poutine, illustrant la pertinence continue du roman dans le contexte politique russe actuel.

Le 13 mars, le Centre national du livre a vu son conseil d'administration se renouveler partiellement, accueillant de nouvelles personnalités dont l'illustrateur Marc Lizano, et marquant le retour de Sabine Wespieser parmi ses membres.

Par ailleurs, Mark Greene célèbre le 20e anniversaire de sa carrière d'écrivain par un triomphe, remportant le renommé Prix Jean Freustié avec une récompense de 25.000 €, pour son œuvre Réel Madrid. Ce récit plonge dans l'Espagne de sa jeunesse sous Franco, évoquant des figures telles que Jeannette et Alfredo di Stefano, et reflétant ses racines mixtes, entre une mère française aventurière et un père américain vétéran du Débarquement.

Oliver Gallmeister, quant à lui, retrouve ses marques dans le monde de l'édition après avoir été contrôleur de gestion chez Hachette, en lançant sa maison d'édition en 2006, qui se distingue d'emblée par une ligne éditoriale axée sur les vastes étendues sauvages.