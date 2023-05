Newsletters

Taiwan fait régulièrement l’actualité de ces derniers mois pour le risque non nul que la Chine envahisse l’île. Quand l’Empire du Milieu s’est développé dans la tyrannie, l’ancienne île Formose s’est tournée vers la démocratie. Un de ses plus célèbres auteurs de science-fiction, Chi Ta-wei, était récemment présent dans l’hexagone pour présenter son travail d’écrivain et ses combats passés et actuels en faveur de plus de tolérance et d’inclusion. ActuaLitté s’est entretenu avec l'écrivain.

L'Italie attend avec impatience le coup d'envoi de la Foire du Livre de Francfort 2024. Pays invité d'honneur, le Bel paese savourera une exposition médiatique conséquente pour sa production littéraire, ainsi qu'un intérêt des éditeurs étrangers. Mais cette mise en avant a pris du plomb dans l'aile, après un scandale économique et familial...

Marie-Hélène Lafon a donné à la Bibliothèque nationale de France l’ensemble de ses manuscrits littéraires. Du Soir du chien à Histoire du fils, en passant par Joseph ou L’Annonce, tous publiés chez Buchet Chastel, ce fonds est une source précieuse pour l’étude de l’œuvre de l’écrivaine, couronnée par plusieurs prix littéraires.

Boris Vian était un grand féru de littérature américaine. Son livre, Et on tuera tous les affreux, vision fantasmée d’un Los Angeles des années 50, a été adapté, non en cinéma ou en série, mais en jeu vidéo. On y retrouvera l’esprit du pastiche de roman noir américain : mystère, humour et l’atmosphère d'une Cité des Anges sublimée par des auteurs comme James Ellroy.

Mais aussi des mesures politiques à la rescousse des librairies du Japon, fantasmer la bibliothèque de ses rêves, des aides du CNL bientôt conditionnées à certaines clauses...