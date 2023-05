Des mesures politiques à la rescousse des librairies du Japon

Le PLD considère les librairies comme des « centres culturels de la nation », rapporte The Japan News. Au gouvernement de déployer ses efforts pour protéger la culture japonaise, notamment en œuvrant pour la numérisation des activités des librairies. Parmi les autres suggestions, figure aussi la mise en place d’étiquettes intelligentes qui géocalisent les livres, afin d’endiguer le vol à l’étalage.

De plus, le rapport contient une proposition qui interdit aux bibliothèques publiques d’acheter plusieurs fois le même livre, afin de laisser la priorité aux boutiques locales.

Il demande enfin la réalisation d’une enquête sur les remises offertes par les e-library, telles que les services d’expédition gratuits. En effet, ces sites seraient en partie à l’origine du déclin des enseignes physiques.

Les politiques s’inspirent de pays tels que la France et la Corée du Sud en invitant la population à visiter ces magasins à travers une revitalisation régionale et touristique. Ces initiatives rejoignent d’autres projets plus insolites, tels que la création de librairies partagées qui se répandent dans tout le pays.

Un triste paysage

Ces dernières années, ces enseignes disparaissent progressivement des rues du Japon, notamment en raison de l’émergence des boutiques en ligne. Selon le JPO (Japan Patent Office/L’Office des brevets du Japon), il y avait 16.722 librairies dans tout le pays en 2011. Mais leur nombre a diminué de près de 30 % pour atteindre 11.952 en 2021, relaie The Japan News.

Le média cite une étude : en 2022 26,2 % des communes de l’Archipel ne disposent d’aucune librairie et 40 % n’en ont qu’une seule. Ces enseignes se raréfient d’autant plus dans les zones rurales comme Okinawa, Nagano et Hokkaido.

« La plupart des librairies disparaîtront dans les dix prochaines années si la situation actuelle perdure. Dans d’autres pays, les gouvernements centraux prennent des mesures pour les protéger. Pour que cela devienne une pratique courante au Japon également, nous devons obtenir le soutien du public pour de telles mesures », assure Toshitaka Kondo, président du JPIC (Japan Publishing Industry Foundation for Culture / Fondation de l'industrie de l'édition japonaise pour la culture).

Crédits photo : lilacandhoney (CC BY-NC-ND 2.0)