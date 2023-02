Newsletters

Chaque samedi, la rédaction vous propose son mille-feuille, cette semaine tout en intimité. Mais gourmand pour autant.

Dans l’actualité, toujours, notre ami Marc Roger, lecteur itinérant, qui quitte un instant le sentier des livres et son voyage au fil du littoral atlantique, pour s’intéresser… au sentier à proprement parler. Il nous raconte les dangers de trajets mal balisés ou trop peu entretenus… Si dangereuse littérature…

Des dangers et des hommes, c’est en somme tout le projet de 365 Days of War, monté dans la bibliothèque principale de Milan. Des ouvrages ensanglantés qui symbolisent les 365 premiers jours de guerre, réunis dans un tas… qui grandira d’un nouvel exemplaire pour chaque journée de plus.

Et puis, un peu de fantastique : en 1803, un OVNI débarquait sur les côtes japonaises, au beau milieu d’un village de pêcheurs. C’est ce que raconte un récit ancien, modifié au fil des âges, comme une légende enrichie de détails.

Excellentes lectures !