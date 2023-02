Macron (con)sacre Amazon : Jeff Bezos, chevalier de la Légion d'honneur 

Jeudi 16 février, fin d'après-midi. Dans les rues résonnaient les voix des grévistes, mais une tout autre ambiance règne dans les salons de l’Élysée. Le président de la République reçoit Jeff Bezos, 3e fortune mondiale, de passage à Paris et lui attribue la Légion d’honneur. L'ex-PDG, devenu directeur exécutif du conseil d'administration du géant du commerce en ligne Amazon accède au titre de Chevalier.

Bagatelle ? Le journal Le Point la révèle, mais l'information était restée discrète, pas présente sur l’agenda officiel – l’évènement ayant été prévu depuis plusieurs semaines.

Hollande, l'autre pays du fromage

Cette remise sonne comme la consécration du géant américain après tant d’années de flagorneries. Les festivités ont débuté sous François Hollande, tout juste élu à la tête de l'État. Le 25 juin 2012, son ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, inaugure en maître de cérémonie un entrepôt d’Amazon en Bourgogne.

Il soutenait activement cette implantation évoquant une région souffrant cruellement de désindustrialisation, quand un certain Emmanuel Macron officiait comme Secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République...

Mon truc en plume...

Quelques années plus tard débute la schizophrénie : le 8 juillet 2014, est adoptée la loi “anti-Amazon”. Elle doit mettre un terme à la gratuité des frais de port que pratique le cyber-marchand. Mais ses effets furent bien tièdes, et dès la promulgation, Amazon France trouvait la parade : des frais de ports à 0,01 centime. Un Messie manqué pour la librairie de l'Hexagone.

Dérouler le tapis rouge, tout en introduisant des mesures législatives, vite balayées : les dirigeants français aiment Amazon, mais discrètement. Pour preuve, cette association qu’autorise en 2016 le ministère des Affaires étrangères d’un partenariat entre TV5Monde et le concours d’autopublication Les Plumes francophones… mis en place par le service Kindle Direct Publishing. Un événement qui générera une plainte pour contrefaçon… toujours pas prise en compte par la justice française.

Marcon Ier, d'un clin d'oeil discret

Choisi comme ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, entre août 2014 et août 2016, Emmanuel Macron quittera le gouvernement pour créer En Marche. Un mouvement qui donnera le sourire à Amazon, surtout quand son leader est élu président, en mai 2017.

La zone à Manu...

Dans les fuites liées aux Uber Files, survenues en 2022, on apprenait en effet toutes les interactions entre celui qui officiait comme ministre, puis comme président… et le cybermarchand américain. « Grâce à la volonté du gouvernement et tout particulièrement d’Emmanuel Macron, Amazon a pu accélérer fortement son développement en France. La multinationale bénéficie d’un régime juridique et fiscal taillé sur mesure par l’exécutif », indiquait le rapport. Gloups.

Et puis, cette question de la TVA et de la Place de Marché, soulevée en 2019 : une perte chiffrée à un milliard d’euros pour l’État, sans que le gouvernement ne sourcille. Sans compter les efforts d’un lobbyiste d’Amazon, passé en 2017 dans le camp d’En Marche, pour soutenir le candidat.

Tu aimes couper des rubans ?

Est-ce ce même lobbyiste qui obtient la présence d’Emmanuel Macron en octobre 2017 pour… inaugurer un nouveau site Amazon ? « La preuve que la France attire des investissements internationaux qui créent des emplois », se félicite le locataire de l’Élysée… Une assertion qui en laisse plus d'un dubitatif, surtout en regard des les inquiétantes conditions de travail chez Amazon France.

Mais l’Hexagone aime les paradoxes : en septembre 2019, Amazon est condamné à 4 (petits) millions d’euros d’amende pour distorsion de concurrence. Le tribunal de commerce de Paris sanctionne des pratiques déloyales à l'égard des vendeurs tiers… Difficile de fermer les yeux. Alors, je t'aime, moi non plus ?

Macron II, le retour

Le nouveau règne d’Emmanuel Macron ne débuta pas sous des cieux aussi propices, pour Jeff qui quittait le poste de PDG d’Amazon en juillet 2021. En décembre 2021, l’Assemblée nationale revenait à la charge sur la question des frais de port. L’épisode de 2014 avait laissé un goût amer : si l’on ne pouvait imposer des montants sur les livres, frappons les cartons.

Voici comment se vote la Loi Darcos, qui imposera des frais de port unique — mais à géométrie variable — toujours dans l’espoir de lutter contre Amazon. Le montant, réglementé à 3 €, obligera donc le vendeur en ligne à ne plus perdre d’argent sur les expéditions : malgré ses cris de vierge effarouchée, voici la filiale française qui se retrouvera, bientôt, à gagner plus d’argent. Diable : nouveau raté ?

Coup dur : quelques semaines auparavant, la répression des fraudes annonçait une amende, là encore terrifiante, de 3,3 millions €. En cause, des clauses abusives appliquées aux marchands passant par les solutions d’Amazon.fr. Horribile auditu : elles seraient « déséquilibrées et non conformes dans les contrats avec les vendeurs tiers ». Mais 3,3 millions € suffiront – avec autant d’effet que de tirer l’oreille d’un titan…

Bon Bezos de Jeff

Comment ne pas attribuer le grade de Chevalier, comment ne pas user de ce soft power qu’est la Légion d’honneur (après tout, Francky Vincent a bien été hissé au rang de Chevalier des arts et des lettres…), pour le Sieur Bezos ?

Il en est pourtant qui réagissent et s’indignent : la librairie Les Héros de Papier (Saint-Marcellin, Isère), en est écœurée. Et de rappeler que les conditions d’accès à cette récompense impliquent des « mérites éminent dans l’exercice, pendant au moins 20 ans, d’activités au bénéfice de l’intérêt général et de la Nation ».

Bien, bénéfices... oui, de la Nation Amazon...

Crédits photo : Steve Jurvetson (CC BY 2.0)