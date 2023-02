Doctrine.fr fait condamner plusieurs éditeurs juridiques  

Le tribunal les a condamnés à verser, solidairement, 50.000 € à Forseti, plus 125.000 € au titre des frais de justice, a annoncé Doctrine dans un communiqué.

"La volonté d'intimider"

Les cinq éditeurs avaient assigné Forseti pour concurrence déloyale, mais aussi publicité trompeuse et « parasitisme »... Et de réclamer près de 2,5 millions d'euros à la jeune « scale up ».

Après plus de 6 ans d'accusations, le tribunal de commerce de Paris reconnaît que la collecte de décisions de justice de Doctrine a toujours été licite. C'est une immense victoire pour Doctrine mais aussi pour l'ouverture et la transparence du droit pour lesquelles nous nous engageons depuis 2016. - Guillaume Carrère, CEO de Doctrine.fr

Le jugement du tribunal, repris par l'AFP, est sans équivoque au sujet de la procédure des plaignants : « Leur comportement ne peut s'expliquer que par la volonté d'intimider ce nouvel entrant pour tenter de l'éliminer du marché en obérant sa capacité de développement. » Et d'ajouter : « L'avantage concurrentiel dont a disposé Forseti résulte (...) de son avance technologique et ne saurait être qualifié de déloyal. »

Forseti n'en a en revanche pas terminé avec la justice : Lexbase a déposé une autre plainte au pénal en janvier 2023 contre Doctrine.fr, cette fois pour recel de décisions juridiques, considérées comme frauduleusement obtenues.

Un appel au calme

En réaction, Doctrine.fr a annoncé entamer, toujours en janvier, une procédure judiciaire en diffamation, évoquant « un acharnement judiciaire après deux décisions de justice déjà rendues en faveur de Doctrine » ; et « une tentative de déstabilisation sans fondements juridiques ».

Guillaume Carrère en appelle à « œuvrer ensemble pour un accès véritable des citoyens à l’information juridique », « plutôt que de nous affronter devant les tribunaux ».

Lancée en 2016, la plateforme Doctrine revendique près de 11.000 avocats et juristes clients, et plus de 10 millions de documents référencés. La scale-up a levé 10 millions d'euros en juin 2018 auprès du fonds Otium Venture et de Xavier Niel.

L'arrivée de ce nouvel acteur a été concomitante à une baisse du chiffre d'affaires des 5 éditeurs déboutés, rappelle l'AFP.

Crédits photo : Lionel Allorge (CC BY-SA 3.0)