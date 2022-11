Newsletters

Le prime du livre favori des Français approche : il sera diffusé le 15 décembre sur France 2 à 21h10. Et, première nationale, les Français éliront leur livre favoris sans aucune liste préétablie. Ils ont été nombreux à en profiter et à voter pour l’ouvrage de fiction qui les a le plus marqués : on dénombre plus de 100.000 participants âgés de 15 à plus de 80 ans. Mangas, grands classiques, théâtre, polars… Tous les goûts se retrouvent dans le classement final.

La main d’Irulegi, artefact de bronze, comporterait le plus vieux texte en vascon (basque ancien) connu à ce jour. Datée du Ier siècle av. J.-C., elle a été découverte en Espagne dans la région de Navarre dans les ruines d’un château de la vallée d'Aranguren. La feuille de bronze en forme de main aurait plus de 2000 ans.

Sur le réseau social chinois TikTok, le succès de la communauté BookTok, réunie autour des livres et de la lecture, est indéniable. Mais des questions subsistent quant à l'efficacité de l'activité en ligne pour promouvoir des ouvrages diversifiés, ou encore des points de vente qui ne se trouvent pas uniquement en ligne. Une étude britannique révèle des résultats prometteurs.

L'Islande n'usurpe pas son titre de nation de lecteurs et de lectrices. Connu pour profiter d'un très grand nombre de livres publiés dans l'année par habitant, le pays abrite les plus grands lecteurs d'Europe, voire du monde. En 2022, la moyenne passe ainsi à 2,4 livres lus par mois...

Mais aussi le Goncourt des lycéens, le cabinet de Brigitte Macron, Amazon et les éditeurs, les livres d'art...