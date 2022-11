En Tunisie, l'ouverture en décembre d'“une librairie unique

« Créer un lieu dynamique qui favorise l’accès au livre, capitaliser sur la réputation d’Al Kitab, réveiller un marché somnolant et perdurer une transmission familiale », voilà l’ambition affichée par l’équipe d’Al Kitab.

Une volonté de renouveau

Le bâtiment tout en baies vitrées qui accueillera ce projet offre une superficie de vente de 400m2 sur 3 niveaux. À quoi s’ajoutent un étage réservé aux expositions artistiques ou artisanales et un toit-terrasse aménagé en espace restauration et animation culturelle. 12 personnes travailleront à « Al Kitab-Mutu », ouverte 7 jours sur 7.

La librairie généraliste proposera près de 75 % d’ouvrages en français, 15 % en arabe, 8 % en anglais et 2 % dans d’autres langues. Un fonds initial de 5000 titres est prévu, regroupant environ 250 éditeurs. Au total, 40 rayons dans une volonté de « renforcer la “bibliodiversité” pour élargir les horizons ».

« Nous sommes partis sur un esprit librairie au style industriel, afin de mieux coller aux codes esthétiques du XXIe siècle, et faire rentrer notre librairie dans sa nouvelle phase de développement et adaptation à l’évolution des attentes d’une clientèle au standard international », expliquent Selma Jabbes, gérante, et son fils Skander Jabbes, futur gérant de la structure. Skander Jabbes ajoute : « Cette librairie va générer un sentiment de renouveau et de fraîcheur dans le monde du livre en Tunisie. »

Dans cette toute neuve enseigne située dans le quartier résidentiel du nord de Tunis, un programme d’animation devrait être mis en place dès l’ouverture, prévoyant au minimum 4 activités par semaine (conférences, dédicaces, lectures, ateliers, vernissage…). L’espace galerie d’art sera aménagé pour accueillir des expositions en continu.

Selon Skander, « ce n’est pas le numérique, mais la vente en ligne qui va très vite faire que les librairies risquent d’être désertées ». Un constat qui a poussé la mère et le fils à « trouver un nouveau concept qui fera de la librairie, un lieu de vie agréable, convivial, où l’on vient pour échanger, discuter, se cultiver ou simplement se poser tranquillement ».

Pour préparer cette ouverture, le jeune homme de 29 ans a suivi plusieurs formations de l’Association internationale des libraires francophones (AILF), réalisé des stages dans des librairies-café parisiennes, et des journées d’observation chez des éditeurs, diffuseurs et même le transporteur de l'entreprise.

Une entreprise familiale

La fondatrice d’Al Kitab est Lilia Tej Kabadou, mère de Selma Jabbes et grand-mère de Skander Jabbes. En 1967, l’édition, l’importation et la distribution des livres étaient monopoles d’État. Lilia Tej Kabadou se mit à souffrir d’une maladie des yeux, la rendant hypersensible à la poussière, forçant Selma à participer au fonctionnement de la librairie. En 1998, cette dernière reprend les rênes d’Al Kitab. La levée des monopoles étatique permet de « redresser une entreprise en fin de vie, qui était au bord de la faillite ».

La première librairie se déployait sur simplement 25m2, « avec une caisse près de la porte et des comptoirs derrière lesquels se trouvaient tous les livres, un peu comme dans une pharmacie. Cela ne s’était, à l'époque, jamais vu dans le commerce en Tunisie », développe Selma Jabbes.

Après la libération d'un premier étage disponible pour le public, en 2002, le rachat de la maroquinerie voisine et d'importants travaux d’aménagement « ont permis de réaliser mon rêve : un espace de 100m2 ouvert sur l’avenue Bourguiba, avec une vitrine attirante ». En 2020, s’ajoute une extension en terrasse sur l’avenue qui offre un champ pour des animations et expositions thématiques. « Aujourd’hui, nous sommes le seul commerce autorisé, hormis les cafés et restaurants, à nous installer sur le trottoir », explique-t-elle.

Librairie Al Kitab historique, 43, Avenue Habib Bourguiba à Tunis. Librairie Al Kitab.

En 2008, une seconde librairie de 150m2 est inaugurée dans la banlieue aisée de Tunis, La Marsa, permettant de « toucher une clientèle familiale et de relancer le scolaire et la jeunesse ».

La problématique du prix du livre en Tunisie

En Tunisie, le prix du livre reste un frein dissuasif. Le dernier rapport présenté lors des États généraux du livre en langue française explique par exemple que le prix moyen d’un ouvrage en France, qui est de 12 €, passerait à 340 € si on le rapportait au pouvoir d’achat d’un pays d’Afrique subsaharienne.

En parallèle, le français perd du terrain en Tunisie au détriment de l’anglais : « Avec un salaire moyen de 800 dinars (240 €), un livre à 80 dinars (23 €) demeure inaccessible », explique Skander Jabbes. « En Tunisie, le livre est assimilé à une élite du pays. »

Afin de favoriser l’accessibilité de la librairie, sera lancé un programme d’animation « qui couvrira tous les champs de la littérature au développement personnel, de la jeunesse à la cuisine, des sciences humaines à l’expression artistique ». Et en parallèle, « capitaliser sur des sensations positives qui ancreront la fidélisation d’une clientèle nouvelle. Toute la librairie et ses différents espaces sont conçus pour faciliter cette fluidité et cette interaction. Le personnel sera formé dans cet esprit pour se sentir engagé dans une dynamique collective au service du client. »

Selon Skander, « dans notre sillage, je suis persuadé que cela poussera une partie des librairies tunisiennes à évoluer et à oser le changement au lieu de mourir à petit feu. Ce sera forcément une bonne chose pour les Tunisiens, pour le pays, pour notre avenir. » Il pense que le Tunisien est à la recherche de lectures qui peuvent l’aider à sortir de son quotidien marqué par une instabilité politique, économique et sociale.

« Nous restons convaincus, Skander et moi, d’avoir votre soutien sur ce projet qui sera la concrétisation du rêve de toute une vie, et même de trois vies, puisque c’était déjà le rêve de ma mère et pour lequel je donnerais le relais à mon fils en qui je nourris tous mes espoirs », conclut Selma Jabbes.

Crédits photo : Librairie Al Kitab