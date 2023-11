Scrineo : 12 ouvrages à retrouver sous le sapin... et entre les mains

Le deuxième tome d'une trilogie de fantasy young adult, porté par un univers foisonnant ! Au début du 3è millénaire, alors que les Hommes croîtront par milliers, que Mère Nature suffoquera, l'émissaire du Chaos naîtra : la descendante d'Illan et d'Elémire. La venue au monde d'une vouivre suivra et annoncera la fin de l'ère des Immortels, usurpateurs de la vie éternelle... Alors, le destin de tous résidera entre les mains de l'Ecarlate, car elle seule détiendra la clef... " Alors qu'elle accepte d'embrasser son destin d'Elfide et qu'elle découvre un nouveau monde extraordinaire, Margot fait face à la perte tragique d'un être cher. Un deuil d'autant plus difficile à faire que bientôt, sa métamorphose débute et son ADN infernal se réveille : elle perd totalement le contrôle et ne sait plus qui elle est, ni même de quoi elle est capable. Et si Margot était bel et bien la Vouivre Ecarlate, l'être destiné à détruire tout ce qui subsiste de l'Ancien Monde ? Entre déceptions et trahisons, la jeune Elfide a besoin de réponses, que seul Altan Elzéar peut lui fournir. Elle ne peut plus fuir ses origines...