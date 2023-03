Les succulentes aventures de Mila et Bulle. Tome 1, La Fleur-de-Sucre

Une vie sans muffin à la myrtille ? Jamais ! Le premier tome d'une série qui met l'eau à la bouche, à travers une première quête délicieuse et colorée, aux côtés de nos adorables Mila et Bulle ! Un roman à déguster pour le goûter ! Rien ne va plus au village de Mila et Bulle, son petit dragon-fennec, depuis que la dernière Fleur-de-Sucre a disparu... Les desserts perdent peu à peu leur petit goût de bonheur. Pas étonnant que tout le monde soit de plus en plus triste ! Une vie sans muffin à la myrtille ? Jamais ! C'est décidé : direction la forêt de bûches glacées pour essayer de la retrouver. Car, s'il y a une chose que Mila aime autant que son quatre-heures, c'est bien de partir à l'aventure avec son compagnon de toujours !