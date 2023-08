Hybride - Tome 2 L'empreinte de la chimère

Le deuxième tome d'une trilogie de fantasy young adult, porté par un univers foisonnant ! " Au début du 3è millénaire, alors que les Hommes croîtront par milliers, que Mère Nature suffoquera, l'émissaire du Chaos naîtra : la descendante d'Illan et d'Elémire. La venue au monde d'une vouivre suivra et annoncera la fin de l'ère des Immortels, usurpateurs de la vie éternelle... Alors, le destin de tous résidera entre les mains de l'Ecarlate, car elle seule détiendra la clef... " Alors qu'elle accepte d'embrasser son destin d'Elfide et qu'elle découvre un nouveau monde extraordinaire, Margot fait face à la perte tragique d'un être cher. Un deuil d'autant plus difficile à faire que bientôt, sa métamorphose débute et son ADN infernal se réveille : elle perd totalement le contrôle et ne sait plus qui elle est, ni même de quoi elle est capable. Et si Margot était bel et bien la Vouivre Ecarlate, l'être destiné à détruire tout ce qui subsiste de l'Ancien Monde ? Entre déceptions et trahisons, la jeune Elfide a besoin de réponses, que seul Altan Elzéar peut lui fournir. Elle ne peut plus fuir ses origines... " En bref, le premier tome de cette saga est une réussite. Je lirai la suite quand elle sortira. Si l'intrigue se révèle assez classique, c'est néanmoins parfait pour se détendre et reposer son cerveau un moment tout en découvrant un récit bien écrit et bien mené aussi bien au niveau de son intrigue que de ces personnages. Merci à Scrineo et à Babelio pour l'envoi de ce chouette roman. " Yendare sur Babelio (4/5) " Un livre très bien écrit, avec des chapitres courts et qui se lit donc relativement vite, cet univers merveilleux vous fascine. Un premier tome extrêmement prometteur et je pense que je ne manquerai pas de me laisse tenter par la suite ! Ôtez-vous tous préjugés de la tête et laissez-vous tenter à votre tour, je pense que vous ne serez pas déçus ! " cicou45 sur Babelio (4, 5/5) " Ce premier tome d'Hybride est un récit efficace aux personnages attachants dont il est agréable de suivre les aventures. Gwendoline Vervel est une autrice française à suivre ! Je remercie Babelio et les éditions Scrinéo pour ce moment de lecture fort agréable. " Ichirin-No-Hana sur Babelio (3, 5/5) " Je le recommande pour qui aime les univers de fantasy, que vous soyez novice dans le genre ou non, et je le recommande aussi pour l'écriture, fluide, de l'auteure qui a su me plonger dans cette saga, je n'ai plus qu'une hâte, lire la suite ! " Gaël Perros - Libraire chez Cultura (5/5) " J'ai adoré l'univers magique dans lequel Margot évolue. On sent réellement l'installation d'un monde qui sera utile aux prochains tomes et je suis curieuse de voir comment notre héroïne va continuer d'évoluer face aux révélations qui lui ont été faite à la fin de ce premier tome ! " Lucile Vrignaud - Libraire chez Cultura (5/5)