Prix littéraire Egalité jeunesse : L'odeur de la pluie, livre lauréat 2022

« L’objectif du Prix Égalité Jeunesse est de mettre en avant les ouvrages ayant un impact positif sur la construction identitaire des jeunes et proposant une vision de la société plus égalitaire, notamment par la représentation de la singularité et de la diversité », précise Lydie Le Poittevin, adjointe à la lutte contre les discriminations et à l’égalité femmes/hommes à Cherbourg-en-Cotentin.

Une nouvelle fois, le jury a départagé les 5 ouvrages finalistes, ce vendredi 11 mars, à l’occasion du festival Femmes dans la ville. Coprésidé par Catherine Gentile, adjointe à la culture et au patrimoine, et Floriane Ricard, administratrice de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, le jury était aussi composé de professionnels du livre, de professeurs et de nombreux élèves de classes de 3e et 2de de 5 collèges et lycées de la ville. Les élèves se sont prêts au jeu de la lecture des 5 ouvrages, des échanges et du vote avec enthousiasme, ce que n’ont pas manqué de souligner les autres membres du jury en les remerciant pour leur participation active et leur réflexion approfondie.

Les votes du jury ont désigné l’ouvrage L’odeur de la pluie, de Gwendoline Vervel aux éditions Scrineo comme lauréat du 4e prix Égalité Jeunesse. La somme de 2000 € sera remise. « La Ville de Cherbourg-en-Cotentin est très sensible à l’égalité femmes-hommes. Et sait le montrer, le faire valoir via des événements tel que le festival Femmes dans la Ville et ce prix, qui est unique en France », indique Catherine Gentile.

Floriane Ricard, administratrice de La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse et également illustratrice de métier, a rappelé que ce thème de l’égalité est un axe de travail important de l’association. « Le rôle 1er de l’association est de veiller à la défense des droits et du statut des auteurs et illustrateurs, améliorer leurs conditions de travail et de rémunération. Il faut rappeler qu’en moyenne les auteurs et illustrateurs sont moins payés dans le secteur jeunesse qu’ailleurs. Cela vient du fait que, historiquement, c’étaient les femmes qui écrivaient ces livres. Aujourd’hui je suis ravie de participer à ce jury et d’entendre les jeunes débattre sur ces livres. »

En deuxième position, le roman documentaire Herstory de Marie Kirschen et d’Anna Wanda Gogusey a aussi été salué par le jury

L’odeur de la pluie, portrait de trois adolescents

Gwendoline Vervel, autrice et scénariste pour la télévision, est lauréate du Prix Égalité Jeunesse avec son roman L’odeur de la pluie, le portrait de 3 adolescents.

Meilleures amies depuis l’enfance, Faustine et Mélodie entrent enfin en seconde. Pour marquer le coup, elles se jurent de sortir avec les deux garçons les plus populaires du lycée. Fred, quant à lui, voit cette rentrée comme un nouveau départ : après avoir été harcelé et agressé dans son ancien collège du fait de sa transidentité, il a décidé d’emménager chez son frère et de s’inscrire dans un lycée où il ne connaît personne.

C’est donc la tête emplie de rêves et de grandes attentes que Mélodie, Faustine et Fred font leur entrée au lycée. Mais dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu... Au milieu de la tempête, c’est la force de leur amitié qui leur permettra de rester debout.

Largement plébiscité par les jeunes membres du jury, ce roman a été apprécié pour sa forme et l’écriture à 3 voix, ce qui permet de s’identifier aux personnages et de bien les comprendre. Ce roman a abordé des thèmes importants comme les inégalités, le sexisme, le « slut-shaming », les agressions sexuelles et les discriminations. Les victimes décident de ne pas se laisser faire et l’amitié, la solidarité et la bienveillance l’emportent sur l’intolérance.

« J’aime le fait que ce livre traite de plusieurs sujets en même temps, tout en développant bien chacun d’entre eux », commente une élève. Ce roman peut être difficile à lire pour les personnes ayant subi des traumatismes dont le livre parle.