L'odyssée de Milo. Les nouveaux gardiens

Quand les super-héros rencontrent la mythologie ! Depuis la mort de son oncle, Milo se referme sur lui, au grand désespoir d'Asha, sa meilleure amie. Mais tout change lors d'une visite au musée, quand une bague gravée de quatre étranges symboles attire son attention. Après l'avoir enfilée, impossible de l'enlever ! Plus intrigant encore, dès que Milo fait pivoter l'anneau, il devient... Achille, le célèbre héros grec ! Il apprend alors qu'il est désormais un Gardien : son rôle est de protéger le monde des humains et de renvoyer les monstres de la mythologie dans celui des dieux. Et justement, il semblerait que l'un d'eux rôde dans la ville... Accompagné d'Asha, Milo se lance dans sa première mission !