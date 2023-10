KILÉMA Éditions : Pionnier du Facile à Lire et à Comprendre

Théâtre - Pièces

Roméo et Juliette. Traduction FALC

UN LIVRE FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE ! C'est l'histoire de Roméo et Juliette. Roméo est un jeune homme de la famille Montague. Juliette est une jeune fille de la famille Capulet. Un soir d'été, Roméo et Juliette tombent amoureux. C'est le début d'une grande histoire d'amour. Mais leurs familles sont ennemies. Les Montague et les Capulet se détestent. Roméo et Juliette vont-ils réussir à vivre leur amour ? Roméo et Juliette est la tragédie amoureuse la plus connue de William Shakespeare. William Shakespeare est l'auteur de théâtre anglais le plus important du XVIe siècle (16e siècle).