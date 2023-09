No et moi. Traduction FALC

UN ROMAN FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE C'est l'histoire de Lou. Lou est une adolescente. Elle est très intelligente mais aussi très seule. Au lycée, elle n'a pas d'amis. Un jour, Lou rencontre No. No est une jeune fille qui vit dans la rue. Elle a un visage fatigué et des habits troués. Les 2 adolescentes deviennent vite amies. Lou voudrait que No ne vive plus dans la rue. Elle voudrait que No retrouve une vie normale. Mais comment faire ? Découvrez la traduction FALC du célèbre roman de Delphine de Vigan !