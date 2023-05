Booktracking, outil de suivi des ventes de livres

Dévoilé en 2019, Le projet Booktracking est longtemps resté au stade expérimental, mais il a déjà suscité l'intérêt de nombreux acteurs du monde de l'édition et de la distribution. L'objectif de ce système est garantir une juste rémunération aux auteurs et aux éditeurs en permettant une meilleure gestion des stocks et une adaptation des tirages en fonction de la demande. De fait, obtenir des chiffres précis de vente de livres en France peut poser plusieurs problèmes.

Les canaux de vente : les livres sont vendus par divers canaux, tels que les librairies, les grandes surfaces, les sites de vente en ligne, etc. Les éditeurs et les auteurs ont donc besoin de données sur les ventes pour chacun de ces canaux, ce qui peut être difficile à obtenir.

Les délais de remontée des informations : les éditeurs et les auteurs ont souvent besoin de connaître les ventes de leurs livres en temps réel pour pouvoir prendre des décisions en matière de production et de promotion. Cependant, les délais de remontée des informations peuvent être longs, ce qui peut rendre difficile la prise de décisions rapides.

La complexité de l'analyse des données : les données sur les ventes de livres peuvent être très complexes et difficiles à analyser. Les éditeurs et les auteurs ont besoin de données précises sur les ventes par titre, par canal, par région, par période, etc. pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Cependant, l'analyse de ces données peut être très difficile sans des outils appropriés.

La concurrence du marché numérique : les ventes de livres numériques ne sont pas facilement comptabilisées, ce qui peut rendre difficile l'obtention de chiffres précis sur les ventes de livres dans leur ensemble.

Autant d'élément que Booktracking entend résoudre, une fois mis en oeuvre. (crédits photo : Tom Hermans / Unsplash)