My Bulle Toys : livres et jeux éducatifs, dans une librairie de Floride

En 2016, Nicolas Pacaud s’installe en Floride, avec femme et enfants. « Comme tout expatrié, on cherchait des produits de qualité pour eux : au début, on ramenait jouets et livres dans les valises. Ou l’on s’en faisait apporter par la famille et les amis qui nous rendaient visite », raconte-t-il à ActuaLitté.

Cultiver l'esprit français

À la tête d’un restaurant, il décide de partir pour un secteur « plus en lien avec mon précédent métier en France, où l'impression et le plaisir du papier jouaient un rôle important ». My Bulle Toys se dessine : ce sera une plateforme de référence autour des livres et produits ludoéducatifs, en français.

Le site s’ouvre alors quelques mois avant que le Covid ne sévisse, avec l’appréhension que l’on imagine. Mais l’entreprise traverse la crise sanitaire au point de prolonger l’aventure entrepreneuriale avec une boutique, Brick and mortar. Depuis 2021, une autre clientèle découvre les choix éditoriaux — alors que les fournisseurs se massent. « Les références ont augmenté, la confiance s'est installée chez les clients et moi, je me suis pris au jeu du challenge. »

À un détail près, qui rend l'ensemble plus intéressant encore : tous les produits viennent de France. « Le site est disponible dans les deux langues, car nous ne souhaitions exclure aucun public. Y compris les grands-parents qui, depuis la France, souhaiteraient faire un cadeau à leurs petits-enfants. »

Welcome to... Boca Raton

La ville de Boca Raton (proche de Miami) où My Bulle Toys s’est implantée, se situe dans le comté de Palm Beach. Quelque 85.000 habitants y vivent aux côtés de la French American International School et d'un second établissement bilingue. Le choix s’avère stratégique : les diverses communautés francophones — résidents permanents, saisonniers, expat — s’identifient rapidement et s'agrandissent d'année en année. D’autant que son épouse est elle-même enseignante dans une école bilingue : le maillage peut se constituer.

« Le pari de ces produits culturels uniquement importés de France semblait fou. Mais avec le temps, les marques nous ont approchés, constatant que notre projet était solide », poursuit Nicolas Pacaud.

Malgré les difficultés qu’implique la distance, redoublées par les problématiques que la pandémie a induites, la société a tenu le cap et travaille à se faire connaître. Réseaux sociaux, vidéos, conseils : tout se met en œuvre pour exister face à l’éternel géant du cybercommerce.

Éducation et implication

« Associer livres et produits éducatifs, en revendiquant la qualité comme maître mot fait la différence auprès de notre clientèle. Cela nous positionne différemment : nous misons sur la diversité, mais avant tout sur cette sélection. L’offre est peu fournie aux États-Unis », analyse le libraire.

Un constat qui motive par ailleurs le développement de la société : « Il existe trois zones identifiées, qui représentent des enjeux. New York, bien entendu, Los Angeles, inévitablement ainsi que San Francisco sont des objectifs à court, ou moyen terme. »

Convaincre dans la durée

Pour l’heure, My Bulle Toys consolide ses liens avec les clients. « Nous avons plusieurs profils : celui qui cherche sur internet et achète en ligne, comme il le ferait avec Amazon. Celui-ci s’avère difficile à fidéliser », observe Nicolas Pacaud. « En revanche, nous tissons des liens forts avec les expatriés français, qui ont de jeunes enfants. Ce sont des couples francophones, ou au moins bilingues, qui souhaitent maintenir un contact avec la langue et les produits. »

My Bulle Toys

Enfin vient la clientèle américaine francophile. « Ils ont des enfants scolarisés en école française ici ou manifestement un attachement personnel, sentimental, intellectuel vis-à-vis du français. Cultivés, ils recherchent véritablement ce qui sera le meilleur pour l’épanouissement et la sensibilisation à la culture d’outre-Atlantique. »

Activités, lien social et engagement

Avec plus de deux mille références, cette librairie jeunesse francophone s’adresse tout particulièrement aux 3/8 ans. Elle a mis en place des ateliers créatifs dans ses murs, fournissant le matériel pour stimuler la créativité du jeune public. « Ce sont des sessions de 90 minutes et un groupe de six enfants maximum. Ils s'amusent et prennent plaisir à imaginer des choses. Et si les créations débordent sur la table ou qu'il y a de la peinture par terre... il n'y a pas à nettoyer la maison », assure le gérant avec un sourire.

« Nous proposons aussi un club pour pratiquer et perfectionner son français : cela passe par des conversations, des lecteurs de livres ou encore des manipulations créatives… » Et le libraire se déplace dans les écoles : « Les établissements reçoivent nos livres et s’organise alors une fête, animée pendant une semaine par l’association des parents d’élèves ou des bénévoles. Nous prenons toute la logistique et l’approvisionnement en charge et reversons à l’association ou l’école un pourcentage sur les ventes. »

Pour l’avenir, il imagine même de concevoir ses propres outils et supports pédagogiques. Welcome to Miami bien plus qu'un refrain : une réalité...

Crédits photo : Nicolas et Fanny Pacaud © My Bulle Toys