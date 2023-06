Interdiction d'apporter son cartable à l'école : les vacances des élèves en Floride

En Floride, les vacances débutent le 26 mai — un peu plus tôt que dans d’autres États, il faut le reconnaître. Mais le retour dans les classes, autour du 15 août, correspond au reste du pays. J’ignore si tout le pays fonctionne de la même manière, mais pour ma fille, âgée de 15 ans (en high school, l’équivalent de la Seconde), les consignes sont claires : interdiction d’amener les cartables dans les jours qui précédent les vacances.

D’ailleurs, les horaires scolaires sont significativement modulés : d’ordinaire, elle finit les cours vers 14h, alors que dans cette période un peu étrange, ils s’achèvent à 11 h 30. Pas évident pour les parents de suivre ce cadre.

La météo qui te met à plat

Pour autant, n’allez pas croire que les élèves sont privilégiés : de retour dans les établissements, ils vivront un long tunnel jusqu’à Thanksgiving, le 23 novembre, sans congés. Je ne vais pas les plaindre non plus. En revanche, pour le libraire que je suis, la séquence estivale n’est pas de tout repos, notamment du fait… de la météo.

Entre juin et août, nous enregistrons les mois les plus chauds de l’année en Floride. Impossible de faire jouer les enfants dehors, non pas à cause du soleil, mais du fait de l’humidité. Ce matin, par exemple, il faisait déjà 27 quand je me suis réveillé — et l’on attend un 32°/33° pour l’après-midi.

Dans un territoire où il devient douloureux de vivre dehors, où toutes les maisons sont climatisées, occuper les enfants relève du défi tant pour les parents que pour moi. Car les piscines sont nombreuses, en Floride, mais ça va un temps.

Que faire lire ?

Il existe, bien évidemment, des solutions collectives : les Summer Camps, tournés autour d’activités sportives, mais particulièrement onéreuses. Pour quelque 400 $ par semaine, on occupe votre enfant durant l’été. Le montant reste significatif, même pour des familles aisées, aussi les parents se tournent vers moi pour trouver une alternative.

Ça tombe bien : j’ai du choix. Et avec l’expérience, j’ai remarqué quelques tendances.

Le page-turner, passage obligatoire

En premier lieu, la librairie expose des chapter-books : des séries d’ouvrages, sur plusieurs tomes, susceptibles de tenir durant plusieurs semaines. Mais attention : pas n’importe quoi : les Simpson, par exemple, ont des tomes à répétition. Sauf que les albums ne marchent pas, vu qu’il est plus simple de regarder leurs aventures à la télévision.

Depuis quelque temps, je mise sur Les Apprentis chercheurs (Nathan), qui associe des notions pédagogiques à la fiction. De quoi favoriser l’apprentissage, tout en profitant des tomes aussi variés dans les thèmes que complets — pour les enfants, dès 7 ans, c’est presque parfait.

Trigger warning : Adèle, mortelle...

Une autre réussite fantastique, ce sont les albums de Mortelle Adèle. Les enfants, ici, les adorent. Il s’agit plus souvent d’une clientèle francophone, récemment installée sur le territoire, dont les bambins plébiscitent les aventures de cette petite fille. N’empêche que la lecture s’avère relativement simple, avec cette héroïne légèrement en dehors des clous et son langage peu châtié.

Je mentirai en ne disant pas que certains parents se montrent réticents ou mitigés : après tout, les aventures d’une petite fille qui fait des bêtises, avec un vocabulaire relativement éloigné de celui de l’Académie française… parfois, cela ne passe pas du tout.

Un été studieux

Pour les plus rigoureux, nous avons de toute manière à disposition les célèbres Cahiers de vacances : enfants, on les détestait, mais les parents sont toujours friands de ces publications. Soit qu’ils cherchent des solutions pour favoriser les révisions lors de la période estivale, et repasser toute l’année scolaire en revue, soit qu’ils se rassurent avec des ouvrages à proprement parler pédagogiques…

Les clients pour ces ouvrages ont une approche pragmatique – ce qui se retrouve aisément -, d’ailleurs, à travers le canal de vente : c’est avant tout par internet, ou durant des foires du livre dans des écoles, que l’on vend ces textes.

Ma clientèle se sent particulièrement investie et impliquée dans l’éducation de leurs enfants — francophones ou francophiles, cela dénote déjà d’une démarche intellectuelle particulière. Alors, oui, il y a quelque chose de rassurant avec ces cahiers de vacances, surtout que les contenus ont largement évolué depuis ma propre enfance.

Mais qui reprocherait à des parents de chercher des activités intelligentes à faire à la maison, quand il suffit de mettre un pied dehors pour être en sueur ?

Crédits photo : My Bulle Toys

