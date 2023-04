Librairie : la relation client, “c'est la base du vivre ensemble

À mon arrivée en Floride, fin 2015, j’avais été frappé par la fameuse « customer satisfaction » : le service et la proximité, entre le client et le vendeur. Post-Covid, cet échange s’est délité, on s’en rend facilement compte en entrant dans un commerce ou installé à une terrasse. Pourtant, rien n’importe plus pour nous, libraires.

Le retour des librairies indépendantes ces dernières années le démontre partout où elles s’ouvrent : le charme d’un lieu, d’une ambiance et des personnes qui les font vivre, voilà ce qui invite à revenir.

En Floride, l’enseigne Barnes & Noble est omniprésente : un gigantisme qui abrite un vidéo club, un Starbucks. B&N, c’est le centre commercial du livre : pour un peu, on y rentrerait en garant sa voiture à l’entrée. Un certain calme y règne : les vendeurs se voient imposer un niveau d’exigence dans l’écoute des lecteurs. Sauf qu’il s’agit souvent pour eux d’un job. Pas d'un métier. Ils suivent les processus imposés par le manuel, répondant presque comme des chat-bots.

Quand j’ai débuté, avec le site en ligne, j’avais à l’esprit cette relation découverte en 2015, tout en considérant qu’il fallait apporter une french touch. S’aligner sur les critères en vigueur tout en se montrant véritablement à l’écoute des clients — sans verser dans les travers connus, à la limite de la flagornerie. Ainsi, je suis les dossiers des interlocuteurs, pour les accompagner pleinement dans la démarche : le suivi est personnalisé, ça fait toute la différence avec un cyberlibraire, me semble-t-il.

Le client américain a un véritable respect pour les small business, les petites entreprises — librairies ou autre. Et après le Covid, les villes ont promu l’achat local : nous n’étions pas les grands groupes, mais des sociétés implantées au sein d’une communauté. Cette notion nous a grandement servis à l’ouverture de la librairie : nous faisions partie de ces endroits attirant la sympathie. Petit commerce, accueil privilégié…

Conseiller un livre, c’est aussi prendre en considération les origines du client : cela n’importe pas autant en Europe. Mais un Américain de souche diffère d’un Mexicain, d’un Amérindien, autant qu’un protestant d’un juif. L’histoire que chacun porte, elle constitue un élément de l’identité qu’il faut apprendre à respecter. Ainsi, on privilégie un « Bonnes fêtes », en décembre, plutôt qu’un « Joyeux Noël ».

Ne brusquer personne, ne froisser personne : on sera d’autant plus apprécié que l’on prendra en considération cette charge identitaire. Et au final, c’est le vivre-ensemble qui en profite le plus.

Pour cette raison, je crois, les écoles font de plus en plus appel à My Bulle Toys. Nous fournissons des présentoirs, des outils de paiement et les établissements s’occupent de réaliser l’animation en toute autonomie, à travers les livres que nous avons sélectionnés.

10 % des ventes sont reversés à l’école pour aider au financement d’activités. Les enfants, leurs parents, découvrent des ouvrages qu’ils n’auraient pas rencontrés par eux-mêmes.

Crédits photo : My Bulle Toys