Une grande veillée pour lancer le festival Terres de Paroles

« La Grande Veillée est d’abord un événement familial et festif dans le parc de l’abbaye. C’est une soirée grand public, pour se retrouver, autour de beaux moments partagés, dans un lieu majestueux. » Ces mots sont de Clotilde Musart, administratrice de production du festival Terres de Paroles. Et d'ajouter : « Tout ce premier week-end s’inscrira pleinement dans cette saison libanaise. »

Cette grande veillée s’ouvrira à 19h45 avec une lecture, par l’actrice Maël Capron, des poèmes de la Franco-Libanaise Etel Adnan, décédée en novembre 2021 à l’âge de 96 ans. Ces quatre derniers textes, Fil du temps, Je suis un volcan, L’Express Beyrouth-Enfer et L’Apocalypse arabe, ont tous été édités chez Galerie Lelong en 2021.

Cette entrée en matière remplie d’émotions sera suivie par un spectacle « lumino-poétique » et sonore par la compagnie Fredandco. Pour l’occasion, 120 coquelicots géants seront installés « et vibreront en lumière au son des deux musiciennes », dans « 120 battements de cœurs ». Connue internationalement pour ses spectacles de rue, la compagnie Fredandco allie arts plastiques et « écriture lumineuse », afin de rendre la « féerie des Lumières ».

La compagnie Fredandco.

En remplacement de dernières minutes, après la blessure de la danseuse et performeuse Lara Castiglioni, la compagnie Cercle de feu offrira au public un spectacle enflammé qui entrera en résonance avec le lieu, pour un moment de magie certain. Nommé Dharma, il puise dans les traditions indiennes où le dieu Agni est dans chaque foyer, et se décline « en effets pyrotechniques, performances, musique électronique et World Music, par deux artistes expérimentés, et ce durant 30 minutes », décrit Romane Bodilis, chargée de la communication du festival.

Enfin, l’abbaye de Jumièges laissera de côté les chants grégoriens pour les musiques modernes du Liban, d’Égypte et de France, avec Elia David aux platines. « Le DJ a créé spécifiquement pour cette soirée une ambiance musicale franco-libanaise », ajoute Romane Bodilis. Celui qui travaille avec des vinyles jouera les grands titres de Sabah, Fairuz, Warda et Rinda, aux côtés des légendaires Omar, Elias, Baligh et Hany.

Ce week-end, l’abbaye fondée vers le milieu du VIIe siècle par Saint Philibert se transforme en « village littéraire », où seront accueillis plusieurs auteurs pour des rencontres et des lectures.

« Elle offre beaucoup de possibilités, entre la réception des autrices et auteurs, et le soir, la capacité à héberger des spectacles en tout genre. Et surtout, pour tous les visiteurs, on a l’effet waouh. » Effectivement, la Seine-Maritime peut s’enorgueillir de son trésor historique... Et de son festival littéraire itinérant.

Compagnie Cercle de Feu. Dharma. Terres de Paroles

Crédits photo : Terres de Paroles