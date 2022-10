Les 5 Terres : une saga médiévale où règnent les animaux

Traverser Angleon, archétype de la civilisation avancée, où trônent les félins… Parcourir Ithara, pour aller à la rencontre des forgerons et combattants reptiles — en mal d’un passé glorieux… Croiser à Erinal les plus pacifiques de tous — des herbivores victimes de trafics de chair. Se perdre dans les steppes glacées d’Arnor, où les gisements de métaux et pierres précieuses sont légion, défendus par les ours et les loups.

Ou passer de mangroves en jungle, pour renouer avec les singes, ingénieux marchands et habiles artisans — à moins que ce ne soit l’inverse…

Les 5 Terres sont régies par un roi, mais Angleon possède aussi un conseil où siègent les élus de la noblesse. La cité royale, où l’on n’entre qu’en passant la Porte des lions, vit un bouleversement : Cyrus, le vieux roi, est au plus mal, et cette mort imminente aiguise les appétits de tous, enfants, neveux, amis, ennemis…

« Nous avons tous un rapport particulier aux animaux », expliquait Jérôme Lereculey. « Quelles que soient les couches de progrès ou de civilisation que l’on met entre eux et nous, il y a quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes. Qui nous ramène à l’animal primaire qu’on a été et qu’on est toujours un peu, forcément. »

