Les 5 Terres : Cycle II - Lys Tome 10 : Réapprendre la peur

Le plan d'Alissa et Fakeri a marché. Aveuglé par sa puissance, le Coucal a marché droit à sa mort et péri dans les flammes. Mais au sein du Sistre, cette stratégie va laisser des traces profondes. Et tandis que Thori commence à douter et que son témoin donne du fil à retordre à Shin Taku, dans la jungle, les étudiants explorent leur grande découverte.