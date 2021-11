Festival des Littératures européennes de Cognac 2021

Cette année, le LEC Festival nous emmène sur « la route du Danube », chère à Emmanuel Ruben. Éloignés des lecteurs depuis longtemps, la tentation de l’ailleurs a été forte. Que ce fleuve soit un pont entre nous et les peuples qui le bordent ! Stephan Zweig montre dans Le Monde d’hier combien nos destins sont liés. Les invités nous raconteront l’Histoire et des histoires, ils nous inviteront à écouter leur musique.

« Le festival Littératures Européennes Cognac est l’un des rendez-vous incontournables de la région. Le continent européen est riche de son histoire, de son patrimoine, de son économie. L’Europe a la chance aussi de cultiver ses différences, ses cultures et ses paysages, ce qui en fait une très grande richesse », indique Morgan Berger, maire de Cognac.

« Loin de notre fleuve Charente, c’est vers “le Danube, de la Forêt noire à la mer Noire” que nous allons voguer cette année. Une belle promesse d’évasion par la lecture », ajoutent Jérôme Sourisseau, président du Grand Cognac et Nicole Roy, vice-présidente en charge de la politique culturelle et de la valorisation du patrimoine.

Les auteurs et autrices de la sélection jeunesse se déplaceront dans plus d’une vingtaine de classes du Grand Cognac, du mardi 16 au vendredi 19 novembre, pour des ateliers et des rencontres avec des élèves de la maternelle à la 6e. Au menu, rencontres, échanges et, avec modération, Pineau et Cognac, évidemment. (crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0)