Créer du lien social sur les territoires ruraux avec les littératures d'Europe

Du 16 au 21 novembre se tient le Festival des littératures européennes de Cognac. Un rendez-vous que préside depuis six ans maintenant Lydia Dussauze, à travers l’association éponyme. « Je suis une européenne convaincue : mon engagement dans l’événement tient aussi à ce que la littérature, surtout européenne, trouve peu d’écho, sinon pas assez en France », indique-t-elle à ActuaLitté. Voici les deux projets mêlés : les livres pour faire raconter l’Europe par ses créateurs.

Cette année, Le Danube devient la thématique qui guide la manifestation, et le fleuve charrie logiquement des auteurs d’une dizaine de nationalités. Un choix vaste, et presque trop pour ouvrir les sélections d’ouvrages retenus dans le cadre du Prix des lecteurs. « En 2004, quand la directrice du festival, Sophie Jullien, décide de créer cette récompense, elle ne concerne que des lecteurs de Charente. Un peu de Charente-Maritime. »

Mais l’idée prolongeait la volonté d’Hélène Bastier, créatrice de l’événement, dans la volonté de porter un projet littéraire qui mette justement l’Europe des auteurs à l’honneur. Loin de toutes les activités de lobbying et de la politique culturelle autour du soft power…

Ruralité et littérature

La 18e édition lancée, on y retrouve les quatre départements de l’ancienne région Poitou-Charentes — Vienne et Deux-Sèvres en plus. Plus de 1580 lecteurs se sont investis pour voter, et choisir Tom Saller son lauréat, avec La Danse de Martha (trad. Isabelle Liber), succédant à Javier Moro. La décision sera officialisée ce 20 novembre. « Nous avons choisi de remonter aux sources du Danube, donc de retenir des auteurs allemands uniquement », poursuit la présidente de l’association.

En s’appuyant sur la thématique que choisit le festival, désormais dirigé par Sophie Léonard, responsable de la programation, (ancienne de l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, ALCA), le prix offre l’occasion d’animations, de découvertes et bien entendu, de lectures. « Il draine des lecteurs à travers de petits villages », insiste Lydia Dussauze. « Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un territoire de ruralité, sans grandes métropoles, si l’on excepte Angoulême. »

En amont, donc, la mobilisation des quatre bibliothèques départementales, d’un comité de lecture et une sélection qui s’opère minutieusement. « Au niveau local, l’association Littératures européennes de Cognac amorce des événements, nous n’imposons rien : le prix donne l’occasion d’événements dans des bibliothèques, des rencontres en librairie et des échanges entre élèves et auteurs. C’est un moteur en soi. »

Dont chacun est libre de s’emparer. « La littérature, ici européenne, devient un symbole pour créer du lien social sur les territoires. Je suis une ancienne enseignante, je crois profondément à la valeur de l’éducation », reprend la présidente. « Si l’on peut parler aux enfants, à travers les livres, de l’Europe, qu’elle soit évoquée par les auteurs, alors nous aboutirons à une meilleure compréhension de la culture des peuples. »

Un lien qui se prolonge avec des lecteurs en EHPAD, dans la ville de Cognac, par exemple, et que l’association aimerait développer plus largement.

S'ouvrir aux autres

Et personne ne se prive d’adapter la thématique, pour répondre aux exigences des jeunes publics : « Faire échanger un auteur allemand avec des primaires, ou des maternelles — puisque nos rencontres scolaires couvrent ces deux volets — n’aurait pas autant de sens que pour des adultes. En revanche, parler du fleuve, de ce qu’il représente, permet d’aborder autrement le thème. »

La jeunesse — jusqu’aux collégiens qui ont leur propre prix, Alé !, ainsi que les lycéens, avec le prix Jean Monnet des Jeunes européens —, c’est d’ailleurs pour elle que l’association avait tenu, en 2020, à maintenir son édition. Même en numérique. « Tout faire, pour éviter l’année blanche, le Conseil d’Administration s’est immédiatement mis d’accord sur ce point. Il fallait le faire malgré tout. »

Grâce aux soutiens des partenaires institutionnels — CNL, Sofia, Nouvelle-Aquitaine, Département, Grand Cognac et ville de Cognac — 2020 s’est tenu, et 2021 a pu rebondir, pour renouer avec le présentiel. Masques et gel de rigueur, mais une volonté de retrouver les visiteurs. « Avec le Covid, 2020 a vu les liens entre les personnes s’étirer, des bénévoles sont partis et les animations que nous organisions furent annulées — comme la lecture musicale dans une distillerie, ou d’autres, plus corrélées au calendrier. »

Arrivée en mars 2021, Sophie Léonard aura mis en œuvre un vaste chantier, pour porter l’événement, dont le Prix des lecteurs est l’une des incarnations. « À l’avenir, nous aimerions lui donner une plus large portée, profiter de mutualisation pour le développer dans d’autres départements, comme la Gironde qui est toute proche. » Une volonté qui nécessite des financements, mais qui ne manque pas de perspectives.

