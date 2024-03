De l'écriture à la promotion, les auteurs se professionnalisent

Le Journal d'Anne Frank, la Magna Carta - ses quatre exemplaires datés de 1215 - mais également, d'autres documents précieux pour l'histoire de l'humanité viennent d'être classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, apprend-on dans un communiqué.

On comptera aussi les archives du musée du génocide de Tuol Sleng, au Cambodge, le registre des esclaves des Antilles britanniques 1817-1834 (Bahamas, Belize, Dominique, Jamaïque, St Kitts, Trinité-et-Tobago et Royaume-Uni), ou encore la Chanson des Nibelungen, poème héroïque de l'Europe médiévale (Allemagne) ou les célèbres Tablettes de bois de la dynastie des Nguyen (Vietnam), voilà parmi les prestigieux document qui sont désormais inscrits au Registre de la mémoire du monde, qui compte, depuis sa création en 1997, 193 documents.

C'est le directeur général de la boutique, Koïchiro Matsuura, qui a annoncé « l’inscription de ces éléments sur recommandation des experts réunis à Bridgetown (La Barbade) depuis le 28 juillet dans le cadre du Comité consultatif international (CCI) du Programme de l’UNESCO Mémoire du Monde ».

crédit photo Art Daily

Photographies, archives céinmatographiques, et bien d'autres éléments encore sont donc entrés dans cette collection de documents, destinée à « préserver le patrimoine documentaire, mémoire du monde, qui reflète la diversité des langues, des peuples et des cultures, et de sensibiliser le public à son importance ».

« Le Registre de la Mémoire du Monde rassemble le patrimoine documentaire identifié par le Comité consultatif international et approuvé par le Directeur général de l’UNESCO comme répondant aux critères de sélection d’intérêt universel », rappelle-t-on.

La liste complète est la suivante, conformément à l'avis de l'UNESCO :

Chanson des Nibelungen, poème héroïque de l’Europe médiévale (Allemagne)

Le Nibelungenlied (ou Chanson des Nibelungen) est sans doute le plus célèbre des poèmes héroïques rédigés en moyen haut-allemand et peut être comparé à d’autres épopées de renommée mondiale, comme l’Épopée de Gilgamesh (Babylone), le Mahâbhârata (Inde), ou le Heike Monogatari (Japon). Il relate l’histoire du pourfendeur de dragons Siegfried, de son enfance à son assassinat en passant par son mariage avec Kriemhild, puis la vengeance de celle-ci, et se termine par l’extermination des Burgondes, ou Nibelungen, à la cour des Huns.

Catecismo Corticu, premier catéchisme écrit en papiamento (Antilles néerlandaises)

Le papiamento, un créole afro-portugais, est largement parlé par près de 250 000 personnes dans les îles Caraïbes néerlandaises, sans distinction de classe sociale ou d'origine raciale ou ethnique. Les traductions du catéchisme catholique en papiamento en 1826 et 1837 ont eu un impact important sur l’histoire des îles ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao). Il s’agit du plus ancien document encore existant intégralement imprimé en papiamento ; ce livre marque le tournant de l’évolution du papiamento, passant de langage parlé populaire à langue officielle des peuples des ABC.



Manifeste du Parti travailliste du Queensland à la population de Queensland de 1892 (Australie)



Le manifeste est une des plateformes sur lesquelles le mouvement travailliste s’est développé au Queensland et en Australie. Ce document fondateur du Parti travailliste australien présente les griefs du parti à l’époque, notamment contre la classe dirigeante que le parti travailliste percevait comme opposée à ses objectifs de meilleures conditions de travail et de prospérité économique.

Journal de Farquharson (Bahamas)

Journal manuscrit de Charles Farquharson, planteur et propriétaire de la plantation de coton Prospect Hill, située sur la côte Est de l'île de Watlings (connue maintenant sous le nom de San Salvador). Ecrit au jour le jour du 1er janvier 1831 au 31 décembre 1832, il donne un aperçu unique de la vie d'une plantation.



Registre des esclaves des Antilles britanniques 1817-1834 (Bahamas, Belize, Dominique, Jamaïque, St Kitts, Trinité-et-Tobago et Royaume-Uni)

Ce registre a été établi pour aider à contrôler l’importation illégale d’esclaves aux Caraïbes après l’abolition britannique du commerce des esclaves africains dans les îles en 1807. Les esclaves africains représentaient la grande majorité des migrants transatlantiques qui ont été conduits de force aux Amériques dès les premiers voyages de Christophe Colomb du XVe au XIXe siècle et le commerce transatlantique des esclaves reste un sujet sensible aux nombreuses implications éthiques.

La voie balte – chaîne humaine reliant trois Etats dans leur marche pour la liberté

(Estonie, Lettonie, Lituanie)

Les documents restituent les 600 km d’une longue chaîne humaine formée dans les trois Etats baltes le 23 août 1989 pour marquer le 50e anniversaire du pacte germano-soviétique de non-agression de 1939 et son protocole secret. Ce fut une manifestation unique et pacifique qui a uni les trois pays dans leur marche pour la liberté.



Fonds d’archives de la Fédération (Barbade)



La Fédération des Indes occidentales (West Indies Federation, 1958-1962) était une fédération politique rassemblant dix territoires des Antilles anglophones qui marquait le début d’une nouvelle ère de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. L’histoire des Indes occidentales est intimement liée à celle d’autres anciennes colonies britanniques. Ces documents ont une importance internationale en cela qu’ils reflètent l’interconnexion entre ces différentes histoires et renseignent sur l’une des périodes décisives du XXe siècle, lorsque les territoires, sous domination coloniale britannique, ont commencé à montrer leur force politique et cherché à se constituer en Etats-nations souverains.

Collection Nita Barrow (Barbade)



Une vaste collection de documents qui renseignent sur la vie et l’époque de l’une des femmes les plus distinguées du XXe siècle, Dame Ruth Nita Barrow (1916-1995), militante de l’égalité des sexes, diplomate, professionnelle de la santé et enseignante. Elle contient des éléments concernant des événements mondiaux aussi différents que la Révolution cubaine, la chute du Mur de Berlin et de l’Apartheid en Afrique du Sud. En tant que Présidente du Conseil mondial des Eglises (WCC, 1983-1991), de l’Association chrétienne des jeunes femmes (YWCA, 1975-1983) et du Conseil international pour l’éducation des adultes (CIEA, 1989-1990), Nita Barrow a été directement ou indirectement mêlée à ces événements. Archives Radziwill et bibliothèque de Nesvizh (Nieśwież) (Belarus, Fédération de Russie, Finlande, Lituanie, Pologne, Ukraine) La collection a été constituée entre le XVe et le XXe siècle par les membres de la famille Radziwill, l'une des familles aristocratiques les plus éminentes du Grand-duché de Lituanie et de l'Union polono-lituanienne. De nombreux membres de la famille ont eu des situations très élevées et joué un rôle important dans les histoires de la Prusse, de l’Empire russe et de la République polonaise. Les Archives Radziwill furent en fait les archives officielles du Grand-duché de Lituanie et contenaient documents d’Etat et traités en même temps que la correspondance privée de la famille.

Archives des faillites du Boedeldskamer d’Anvers (Belgique)

Les archives de la Chambre des faillites à Anvers contribue à la compréhension des relations et des interactions internationales au début de l’époque moderne (1500 – 1800). Elles contiennent des informations sur des douzaines de sociétés anversoises importantes disposant de filiales dans toute l’Europe et offrent un panorama unique des relations commerciales avec notamment la Chine et le Brésil. Les archives permettent l’étude d’une grande variété de sujets parmi lesquels la tenue des livres, les différents types de commerce et d’assurance. Archives du musée du génocide de Tuol Sleng (Cambodge) Photographies et documents du musée du génocide de Tuol Sleng, ancienne prison et centre d’interrogatoires S-21 où selon une estimation ont été détenus plus de 15 000 prisonniers dont seule une poignée a survécu. Les archives contiennent des photographies de plus de 5000 de ces prisonniers, ainsi que des «confessions» dont un grand nombre obtenues sous la torture, ainsi que d'autres documents biographiques de prisonniers, gardiens de prison et fonctionnaires des services de sécurité.Œuvres complètes de Norman McLaren (Canada)Norman McLaren occupe une place très importante dans l’histoire du cinéma d’animation. Cette collection comprend 82 films et 52 bouts d’essai réalisés entre 1933 et 1985, époque durant laquelle Norman McLaren s’est livré sans relâche à des recherches et expérimentation d’avant-garde.



Négatifs originaux du Noticiero ICAIC Latinoamericano (Cuba)

Les films d’actualité latino-américains de l’Institut cubain de l’art et de l’industrie cinématographiques (ICAIC) ont été réalisés hebdomadairement de 1960 à 1990 et représentent une source historique unique montrant les guerres d’indépendance dans de nombreuses colonies africaines ainsi que d’autres événements qui illustrent la bipolarisation croissante du monde. Ces films constituent la base documentaire la plus complète sur l’histoire de la révolution cubaine mais leur portée internationale leur confère un intérêt mondial.

Collection de manuscrits arnamagnéenne (Danemark et Islande)

L’érudit et antiquaire islandais Árni Magnússon (Arnas Magnæus, 1663-1730) a passé la plupart de sa vie à bâtir ce qui est généralement considérée comme le plus grande collection de manuscrits scandinaves anciens. Elle comporte près de 3 000 objets, le plus ancien datant du XIIe siècle et fournit des sources inestimables sur l’histoire et la culture de la Scandinavie et de l’Europe au Moyen-âge, à la Renaissance et au début de l’époque moderne. La collection comporte de nombreux exemples du genre narratif islandais unique connu sous le nom de saga, monuments de la littérature mondiale toujours traduits et lus aujourd’hui.

Capitulations de Santa Fe (Espagne)

Les Capitulations de Santa Fe est un document de la Chancellerie royale du Roi d’Aragon contenant les Capitulations que Christophe Colomb a signées avec les monarques Ferdinand II d’Aragon et Isabelle I de Castille à Santa Fe de la Vega le 17 avril 1492, quelques mois après la prise de Grenade. Les Capitulations fixent les conditions du premier voyage de Colomb, qui a conduit à la découverte par les Européens de l’Amérique cette même année. Le document peut être considéré comme le premier document écrit de l’histoire de l’Amérique. Bibliothèque de l’Abbaye cistercienne de Clairvaux à l’époque de Pierre de Virey (1472) (France) Les manuscrits de l’abbaye de Clairvaux forment l’une des plus grandes collections bibliothécaires médiévales du monde chrétien occidental. La collection a été inventoriée en 1472 par l’abbé Pierre de Virey. A cette époque, la bibliothèque contenait 1 790 manuscrits dont 1 170 existent toujours. La bibliothèque est désormais la plus grande collection médiévale de France en termes de taille et d’état de conservation.

János Bolyai : Appendix, scientam spatii absolute veram exhibens. Maros-Vásárhelyini, 1832 (Hongrie)



Pendant plus de 2 000 ans, nombreux sont les grands mathématiciens qui ont essayé de prouver le théorème d’Euclide sur les parallèles. János Bolyai a conçu une approche entièrement nouvelle du problème en inventant la géométrie absolue (ou neutre) qui est indépendante du parallélisme. C’est le père de la géométrie non-euclidienne, présentée clairement et sans défaut dans son Appendix. Cette découverte a non seulement stimulé la création de nouveaux concepts d’espace vitaux pour la physique moderne mais aussi pour l’évolution de la pensée mathématique moderne. Cette copie de l’Appendix a appartenu à l’auteur et contient des notes, des pages de titres et des tableaux manuscrits de sa main et de celle de son père, Farakas Bolyai. Archives Csoma de la bibliothèque de l’Académie hongroise des sciences (Hongrie) Le savant hongrois Alexander Csoma de Kőrös (env.1784-1842), fut le premier Européen à traduire le patrimoine culturel du peuple tibétain. Il a compilé le premier dictionnaire tibétain-anglais ayant une valeur scientifique ainsi qu’une grammaire de la langue tibétaine (1834). Il est le fondateur des études tibétaines en Occident. Documents administratifs de Astan-e Qods Razavi dans l’ère safavide (Iran) Cette collection de 69 000 pages des organisations charitables de Astan Qods Razavi date de 1589 à 1735 et couvre une vaste zone géographique qui inclut l’Iran, spécialement la province du Khorassan, et l’Afghanistan. Elle contient des informations sur des questions administratives, sociales, économiques, agricoles, religieuses et autres fournissant au lecteur la vision de la ville de Mashhad et de la vie qu’on y menait pendant l’ère safavide. Archives royales (1824 – 1897) (Madagascar) La collection comprend les archives royales, des journaux anciens, des registres des Sakaizambohitra (chefs de village) et des documents d’état civil. Eléments clés de la fondation de l’identité du pays, ils contiennent des documents écrits provenant de la redécouverte en 1895, à la fin du règne de Ranavalona III, d’archives de personnalités de haut rang du Royaume de Madagascar. Batu Bersurat Terengganu (Pierre gravée de Terengganu) (Malaisie) Le « Batu Bersurat Terengganu » ou Pierre gravée de Terengganu, constitue la première preuve d’écriture Jawi (écriture basée sur l'alphabet arabe) dans le monde musulman de la Malaisie de l'Asie du Sud-est. La Pierre témoigne de la propagation de l'islam, offre un aperçu de la vie de la population de l'époque et montre également la croissance de la culture islamique sous les lois religieuses. Collection du Centre de documentation et d’enquête de la Communauté ashkénaze au Mexique (XVIe au XXe siècle) (Mexique) La plus grande partie de cette collection de 16 000 volumes a été écrite en yiddish et en hébreu, mais aussi en polonais, lituanien, hongrois, russe et en d'autres langues liées à la culture ashkénaze. Elle conserve et diffuse une culture juive européenne qui faillit disparaître pendant la période nazie. Elle conserve également la mémoire de la communauté juive arrivée au Mexique en provenance d'Europe centrale et d’Europe de l’Est. Archives de la Société des Nations (1919-1946) (Bureau de l’ONU à Genève)La Société des Nations a été créée en 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale. Les archives de la Société des Nations témoignent de la volonté de créer la première organisation intergouvernementale pour la paix et la coopération, qui a conduit à un changement fondamental vers une « institutionnalisation » des relations internationales. Ces archives uniques témoignent des efforts des diplomates, des officiels et des premiers fonctionnaires internationaux pour promouvoir la coopération entre les pays et garantir la paix et la sécurité.Archives de la Terreur (Paraguay) Les archives de la Terreur sont les documents officiels de la répression policière pendant les 35 ans de la dictature d’Alfredo Stroessner. Elles contiennent également les preuves concrètes des actions de l’Opération Condor, qui font partie de la campagne de répression politique, incluant assassinats et opérations d’espionnage, lancée en 1975 par les dictateurs d’extrême droite des pays du Cône Sud de l’Amérique latine. Journal d’Anne Frank (Pays-Bas) Le Journal d’Anne Frank raconte la vie quotidienne pendant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas à travers le regard d’une adolescente et montre l’impact de l’occupation nazie. Il décrit sa vie pendant les deux ans où elle, sa famille et quatre autres personnes, tous juifs, ont vécu cachés de la persécution nazie, avant d’être trahis et déportés. Son journal est l’un des dix livres les plus lus dans le monde.

Archives de l’Institut littéraire à Paris (1946-2000) (Pologne)



Les Archives de l'Institut littéraire polonais constituent la documentation complète sur les activités de 1946 à 2000 de l'Institut basé à Paris. Cette collection unique décrit le travail d'une institution d'émigration sans précédent et de son magazine Kultura. Grâce à la vision politique et intellectuelle mise en œuvre pendant des décennies par ses fondateurs et dirigeants, l’Institut a joué un rôle vital dans la victoire pacifique sur la dictature communiste en Europe de l’Est et sur la division du monde en deux blocs politiques hostiles Donguibogam : principes et pratique de la médecine orientale (République de Corée) Une encyclopédie de connaissances médicales et de techniques de traitement compilée en Corée en 1613 et éditée par Heo Jun sur instruction royale et avec le soutien collectif d’experts médicaux et de lettrés. L’œuvre informe sur l'évolution de la médecine en Asie de l'Est et bien au-delà. En termes de système de soins de santé, elle a développé les principes de médecine préventive et de santé publique par l'État, idées littéralement sans précédent jusqu'au XIXe siècle Livre pour le baptême des esclaves (1636 – 1670) (République dominicaine)Le livre est une source d'informations précieuses sur l'esclavage américain, en particulier en République dominicaine, et offre des informations sur les aspects les moins connus du système de l'esclavage colonial, notamment la transition d'une société esclavagiste à une société avec des esclaves ; d'une société d'esclavage de plantations à une société d’esclavage patriarcale. Ce dernier système, lié à la crise économique qui a marqué la colonie espagnole au XVIIe siècle, a été accepté parce qu'il ne dépendait pas du système de marché mondial, mais a plutôt servi à consolider la stratification sociale de la « société créole ».Patrimoine documentaire relatif à la résistance et à la lutte pour les Droits de l’Homme en République Dominicaine, 1930-1961 (République dominicaine) De 1930 à 1961, la République dominicaine a subi 33 années de l’un des régimes les plus répressifs d’Amérique latine : la dictature de Rafael L. Trujillo. Des milliers de Dominicains et d’étrangers ont été emprisonnés, torturés ou tués. Certains ont été mutilés, d’autres ont eu des séquelles physiques ou mentales permanentes. Les éléments inscrits renseignent sur ces atrocités et contiennent des preuves nombreuses du mouvement de résistance dominicaine et de son combat pour la démocratie, la liberté et le respect des droits de l’homme. Magna Carta, éditée en 1215 (Royaume-Uni) Souvent décrite comme le fondement de la liberté, de démocratie et du droit anglais, l’influence de la Magna Carta est mondiale. L’importance extraordinaire de la charte provient du fait qu’elle imposait pour la première fois des contraintes écrites détaillées à l’autorité royale en matière de taxes, de droit féodal et de justice. Elle reconnaissait aussi la pratique coutumière pour limiter toute conduite injuste et arbitraire du roi et est devenue un symbole de la liberté et de la démocratie dans le monde. Fonds Sir William Arthur Lewis (Sainte-Lucie) Une collection qui renseigne sur la carrière d'universitaire, chercheur et conseiller économique auprès de nombreuses commissions internationales et de plusieurs gouvernements africains, asiatiques et antillais de Sir William Arthur Lewis. Ce fonds rassemble des données biographiques, de la correspondance professionnelle, des dossiers par pays, des comptes rendus de réunions, rapports, etc. ainsi que des notes de conférence et des articles liés aux activités de Sir Arthur comme professeur et vice-recteur de l’University of the West Indies. La collection rassemble aussi des matériels audio-visuels parmi lesquels une série de conférences et la cérémonie de 1979 où il reçut le Prix Nobel d’Economie.

Documents d’archives de la transformation du Siam par le roi Chulalongkorn (1868-1910) (Thaïlande)

La Thaïlande d’aujourd’hui doit beaucoup aux politiques et réformes menées par le Roi du Siam, Chulalongkorn le Grand (1868-1910). Les documents montrent les politiques sociales telles que l’émancipation des esclaves par des moyens pacifiques et légaux, l’abolition du jeu, la mise en place d'un système scolaire public et la réforme du Sangha bouddhiste, ainsi que la promotion de la production agricole, de l'économie de marché, et des institutions fiscales et financières. Ces mesures ont contribué à permettre au Siam de rester indépendant, ce qui était exceptionnel à cette époque de colonialisme occidental.Archives photographiques et cinématographiques sur les réfugiés palestiniens de l’UNRWA (UNRWA) Depuis la création de l’agence il y a 60 ans, le Bureau d’information du public de l’UNRWA a produit des photographies et des films couvrant toutes les étapes de l’histoire des réfugiés palestiniens, de la création des premiers camps équipés dans les années 1950, à la deuxième vague de réfugiés pendant la guerre de 1967, à la guerre civile au Liban, aux turbulences de la deuxième moitié des années 1980 et aux troubles qui durent depuis l’an 2000. L’UNRWA a produit et rassemblé une collection complète de photos et de films, couvrant la plupart des aspects de la vie et de l’histoire des réfugiés palestiniens.Collection de films et vidéos John Marshall sur les Bochimans Ju’hoan, 1950 – 2000 (USA) La collection détenue par les Human Studies Film Archives de la Smithsonian Institution, compte parmi les réalisations fondatrices de l’anthropologie visuelle du XXe siècle offrant un exemple unique d’une documentation audiovisuelle continue pendant plus de cinquante ans d’un groupe culturel, les Ju/’hoansi, du désert du Kalahari dans le Nord-Est de la Namibie. Il s’agit d’un témoignage sans précédent non seulement du mode vie traditionnel d’un peuple indigène et de ses liens à la terre mais aussi de la transformation de sa vie dans le paysage politique et économique en rapide mutation qui a accompagné la lutte de la Namibie pour l’indépendance. Tablettes de bois de la dynastie des Nguyen (Vietnam) Les 34 555 tablettes de bois de la dynastie des Nguyen (1802-1945) ont aidé à garder une trace de documents officiels et historiques ainsi que des livres classiques et historiques. Leur valeur est donc autant documentaire qu’artistique. Leur technique représente de plus un véritable repère du développement de la sculpture et de l’impression du bois au Vietnam. Leur importance et leur grande valeur ont encouragé les dynasties féodales et les autorités vietnamiennes à porter une attention particulière à la conservation de ces documents à travers les âges.