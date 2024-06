Newsletters

Avec 283 millions € de chiffre d’affaires, le livre numérique (n’incluant pas le format Audiolivre) recule de 0,77 % en regard de 2022, indique le Syndicat national de l’édition. Si le segment Professionnel et Universitaire reste le plus important avec 44,52 % des ventes, la littérature connaît la plus forte progression.

Toujours dans son rapport, le syndicat rend compte d'une croissance du chiffre d'affaires des éditeurs, estimée à 1,1 % en valeur, pour atteindre 2,9 milliards €. En volume, le mouvement est inverse, avec une baisse de 1,9 %, pour 439,7 millions d’exemplaires vendus. Les effets de l'inflation s'observent donc à nouveau sur le marché.

Direction Poudlar ! Estimée entre 400.000 et 600.000 £, l'aquarelle originale du premier tome de la saga Harry Potter, s'est envolée, et sans Nimbus 2000, pour atteindre 1,5 million £ (près de 1,8 million €), lors d'une vente aux enchères. Ce montant devient un record pour un lot lié à l'œuvre de J.K. Rowling.

Harry Potter manque à vos écrans ? Pas de panique, Jeand-Baptiste Andrea arrive sur grand écran ! C'était le roman de la rentrée dernière à ne pas manquer, Prix Goncourt 2023, vendu à près de 550.000 exemplaires (source : Edistat) et déjà traduit en 34 langues. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea publié par les éditions L'Iconoclaste, sera prochainement adapté.

Un peu de voyage, avec la ville de Saint-Étienne qui se prépare à accueillir la 38e édition de sa Fête du Livre, du 11 au 13 octobre 2024. Cet événement littéraire, fondé par Jacques Plaine en 1976, est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature. Cette année, la Fête du Livre mettra l’accent sur la diversité et l’innovation littéraire, avec une programmation riche et variée. Dans le même temps aura lieu, pour la 11e fois, le festival Les Mots en scène.