L'Europe a récemment exempté l'industrie du livre d'une nouvelle réglementation sur les retards de paiement, une mesure applaudie comme une victoire pour les librairies. Cette décision a été célébrée par le Syndicat de la librairie française (SLF) et l'EIBF, sa fédération européenne, qui ont mené une campagne efficace pour influencer les décideurs.

Par ailleurs, Editis a annoncé la promotion de Laurine Mortha au poste de directrice des fusions-acquisitions et des missions stratégiques, avec Catherine Lucet et Dalila Zein aux commandes de la communication.

Dans un incident séparé, un homme de 31 ans armé d'une machette a été abattu par la police après avoir fait irruption dans la bibliothèque universitaire de Mannheim le 23 avril. L'homme, qui a attaqué une employée et menacé les forces de l'ordre, est décédé de ses blessures à l'hôpital.

Enfin, la série documentaire « Docs de la Grande Librairie », créée par François Busnel, continuera le 15 mai avec un épisode consacré à Guy de Maupassant. Ce documentaire, co-réalisé par François Busnel et Adrien Soland, mettra en avant des intervenants tels que les écrivains Éric-Emmanuel Schmitt et Sylvain Tesson, ainsi que les universitaires Martine Reid et Noëlle Benhamou.