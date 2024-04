Strasbourg : une exposition immersive dédiée au Petit Prince

Alors que Strasbourg a été désignée Capitale mondiale du livre 2024 par l'UNESCO, la ville reçoit une exposition dédiée à l'ouvrage le plus traduit au monde, après la Bible.

Cette exposition immersive, ludique et interactive invite à explorer le monde enchanté du Petit Prince. Au cours d'un parcours thématique, sera présenté un univers surréaliste et captivant, mis en scène avec fantaisie, rêverie et rigueur. Les visiteurs seront témoins d'un jeu de cache-cache entre l'auteur et son célèbre personnage, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

L'exposition retrace également la vie palpitante d'Antoine de Saint Exupéry. Car, bien que Le Petit Prince soit connu dans le monde entier, la vie de son auteur l'est peut-être moins. Pourtant, Saint Exupéry a toujours puisé dans sa propre existence pour nourrir son œuvre. Pionnier de l'aviation, écrivain et combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint Exupéry était un personnage aux multiples facettes. Des objets personnels, des photos, des manuscrits et des dessins sont réunis pour raconter son histoire.

A LIRE — Consuelo et Antoine de Saint Exupéry, un couple de haut vol

L'exposition imagine la rencontre imaginaire entre le Petit Prince et son créateur. Deux mondes qui se rencontrent et finissent par se confondre. Tout au long du parcours, ils partagent un point commun : la mère d'Antoine, Marie de Saint Exupéry, qui guide les visiteurs.