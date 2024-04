Newsletters

Une étude récente du Centre national du livre (CNL) met en lumière la relation complexe des jeunes Français avec la lecture, malgré un contexte marqué par la dominance des écrans et la pratique d'une lecture multitâche. Les résultats soulignent néanmoins un attachement persistant à cette activité, ainsi qu'un rôle positif de l'école dans sa promotion.

Walid Daqqa, écrivain palestinien ayant la nationalité israélienne, s'est éteint à 62 ans au Centre médical Shamir, au sud-est de Tel-Aviv, des suites d'un cancer détecté en 2022. Il avait été emprisonné 38 ans pour son rôle dans l'enlèvement et le meurtre d'un soldat israélien en 1984.

France 2 a entrepris la production d'une mini-série basée sur le roman Surface d'Olivier Norek, avec Laura Smet et Tomer Sisley devant la caméra, sous la direction de Slimane-Baptiste Berhoun. Le tournage aura lieu entre la Belgique et la France, notamment en Occitanie, cadre de ce thriller paru en 2019.

En 2023, Meta, entreprise chapeautant Facebook et Instagram, a envisagé de racheter l'éditeur Simon & Schuster dans l'objectif d'acquérir des ouvrages pour former ses algorithmes d'intelligence artificielle, révèlent des enregistrements internes partagés avec le New York Times.