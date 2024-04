Newsletters

Entre deux oeufs dénichés et trois lapins – gare aux anti-spécistes ! – ce lundi de Pâques réservait quelques délicates surprises. D'autant qu'il coïncidait avec le Premier avril : personne n'aura manqué cette facétieuse plaisanterie montée avec le concours de La Volte, pour sa collection Alt Love.

Mais d'autres informations plus sérieuses étaient au rendez-vous : l'entretien avec Adam, aka BiblioCollector : ce jeune homme de 17 ans a décidé de battre un record pour entrer dans le Livre du même nom. Et pour ce faire, il entend réunir le plus grand nombre possible de cartes de bibliothèques à son nom.

Par ailleurs, nouvelle étape pour nos amis Zoé et Jaroslav, partis à la rencontre des libraires situés entre Paris et Oulan-Bator : leur périple les a menés aux portes de la Mongolie... bientôt la fin du trajet.

Reste à découvrir le programme du Printemps du Livre à Grenoble, mais également l'exposition à Lausanne autour de la bande dessinée et des produits qui en dérivent...

Excellentes lectures !