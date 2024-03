À la une

MementoMori – Dans la continuité du rapprochement opéré l’an passé, Les Imaginales et la Fêtes des Images orchestrent cette année une nouvelle édition de l’événement consacré à l’Imaginaire. Mais bien plus encore. Du 23 au 26 mai, la ville d’Épinal illustrera la locution latine choisie pour thème : Memento Mori. Des philosophes stoïciens antiques aux récits les plus fantastiques, l’édition 2024 se dévoile.