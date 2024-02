Newsletters

L'an passé, Warner Bros a dévoilé ses plans pour lancer une adaptation télévisuelle d'Harry Potter en sept saisons, fidèle aux romans, avec une diffusion prévue sur presque dix ans. La production est actuellement à la recherche de showrunners, avec trois candidats se détachant dans cette sélection.

Par ailleurs, la librairie IQRA, établie rue Marceau à Nice, a dû interrompre ses opérations pour trois mois, selon une annonce de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cette mesure, décidée par l'arrêté du préfet Hugues Moutouh, résulte d'un souci avec le système de vidéosurveillance et de la diffusion de contenus promouvant un extrémisme religieux.

En ce qui concerne le monde de la bande dessinée, Hayao Miyazaki et l'Anglais Alan Moore sont réputés pour leurs annonces de retraite, respectivement en 2016 et 2019, affirmant vouloir se détacher du monde des comics. Cependant, une nouvelle bande dessinée d'Alan Moore, écrite en collaboration avec le défunt Steve Moore (1949-2014), sera bientôt publiée par Top Shelf Productions aux États-Unis et Knockabout au Royaume-Uni.

Enfin, fin décembre, le New York Times a initié des poursuites contre OpenAI, créateur de ChatGPT, et sa société mère Microsoft, suite à plusieurs plaintes d'auteurs. Presque deux mois après, OpenAI réplique en accusant le journal d'avoir illégalement exploité son outil dans le but de préparer une action en justice.