Haruki Murakami a reçu ce 24 mai le Prix Princesse des Asturies de littérature. Le jury de cette prestigieuse distinction a souligné « le caractère unique de sa littérature, sa portée universelle et sa capacité à concilier la tradition japonaise et l’héritage de la culture occidentale ». L’historienne Hélène Carrère d’Encausse a également été saluée.

Il y a quelques semaines, l’administration de la médiathèque de la Canopée (Paris) reçoit « une alerte sur la présence possible de nuisibles » en son sein. Les coupables sont de petits insectes de quelques millimètres qui se nourrissent de sang et fuient la lumière... les punaises de lit. Le 4 mai, l’établissement de lecture public ferme ses portes.

Aujourd’hui nous vous emmenons également dans une autre ville française : Toulouse. Peu de gens le savent, mais elle abrite une des écoles de manga les plus renommées de France. L’EIMA (l’École Internationale du Manga et de l’Animation) forme depuis 7 ans, avec sa petite sœur Toulouse Manga, la relève du manga en France. Les deux écoles ouvriront leurs portes aux visiteurs ce dimanche 4 juin 2023.

Et à suivre, le développement par Babelio qui a construit un moteur de suggestions et de découvertes de lectures, s’appuyant sur des millions de métadonnées. Le tout à destination du public, mais plus encore, des professionnels de la chaîne du livre.

