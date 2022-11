Newsletters

Brigitte Giraud est la lauréate du Prix Goncourt 2022 pour son texte, Vivre vite, paru chez Flammarion. Elle succède à Mohamed Mbougar Sarr et son ouvrage, La Plus Secrète Mémoire des hommes (Plus de 473.000 exemplaires écoulés selon Edistat), édité chez Philippe Rey/Jimsaan. Elle reçoit ainsi la plus convoitée des récompenses littéraires françaises qui s'accompagne d'un chèque de dix euros, que peu de vainqueurs déposent à la banque.

Le Prix Renaudot 2022 roman est attribué à Simon Liberati pour son roman, Performance, paru chez Grasset, et essai à Guillaume Durand pour son ouvrage, Déjeunons sur l’herbe, édité chez Bouquins éditions. Imaginé en 1926 par des journalistes et des critiques littéraires qui s'ennuyaient en attendant les choix des jurés du Prix Goncourt, le Prix Renaudot rivalise désormais avec son illustre aîné en annonçant son livre lauréat le même jour.

Le vote de l'Académie française, le 3 novembre, pour le fauteuil de Jean-Loup Dabadie (F19), n'a pas pu choisir un nouvel immortel. Ainsi, ni Frédéric Beigbeder ni Benoît Duteurtre, tous deux candidats avec Jean-Yves Gerlat et Pierre Perpillou, n'ont pu être départagés.

Le FC Barcelone, dont les joueurs semblent accumuler les blessures, a dévoilé une nouvelle marque, corde de plus à son arc : Barça Books. Cette entité intègre le département Barça Licensing and Merchandising (BLM) et résulte d’une association avec le groupe éditorial espagnol Planeta. Objectif : produire et contrôler toute production de livres sur le club.

Mais aussi un livre de Quentin Tarantino, un film sur la bibliothèque d'Umberto Eco, un colloque sur Pierre Guyotat et l'Algérie...