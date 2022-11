Prix Goncourt 2022 remis à Brigitte Giraud pour Vivre vite

La dernière sélection était composée, outre la lauréate, de trois auteurs : une Française, et Cloé Korman, un Italo-Suisse, Giuliano da Empoli, et un Haïtien, Makenzy Orcel.

Voici le résumé de l'éditeur de l'ouvrage récompensé, qui s'est pour le moment écoulé à 5470 exemplaires selon Edistat ; des chiffres amenés à rapidement évoluer :

« J'ai été aimantée par cette double mission impossible. Acheter la maison et retrouver les armes cachées. C'était inespéré et je n'ai pas flairé l'engrenage qui allait faire basculer notre existence. Parce que la maison est au coeur de ce qui a provoqué l'accident ». En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois les questions restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur ces journées qui s'étaient emballées en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu'à produire l'inéluctable. A ce point électrisé par la perspective du déménagement, à ce point pressé de commencer les travaux de rénovation, le couple en avait oublié que vivre était dangereux. Brigitte Giraud mène l'enquête et met en scène la vie de Claude, et la leur, miraculeusement ranimées.

Certains avaient parié sur un très rare doublé de Giuliano Da Empoli et son Mage du Kremlin (76.265 ex. selon Edistat), après le Prix de l'Académie Française. Seuls l'Américain Jonathan Littell, en 2006 avec Les Bienveillantes et Patrick Rambaud en 1997 avec La Bataille, autour d'une bataille napoléonienne, ont réussi cet exploit.

La « jurisprudence Decoin », qui veut qu'un même livre n'obtienne pas deux prix d'automne différents, semble donc avoir été respectée.

L'académie Goncourt, présidée par Didier Decoin, est composée de Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, Paule Constant, Patrick Rambaud, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Éric-Emmanuel Schmitt et Françoise Chandernagor.

L'Académie avait précisé quelques règles, à destination de tous ceux qui participent à la lecture des ouvrages, aux sélections, puis à l'élection du livre lauréat. Ainsi, « les membres du jury qui tiennent une rubrique littéraire dans un média s'abstiennent de chroniquer les ouvrages qui figurent dans la sélection aussi longtemps que ces ouvrages y figurent », afin de ne pas influencer leurs confrères et consœurs, ou affoler les pronostics.

À LIRE: Crise à l'Academie : du prix Goncourt au prix d’amis ?

Par ailleurs, et en raison d'une vilaine polémique impliquant la jurée Camille Laurens et l'auteur François Noudelmann, son compagnon à la ville, dont le dernier ouvrage figurait dans la sélection du Prix Goncourt 2021, l'Académie a souhaité injecter un peu plus d'éthique dans les processus de sélection.

mise à jour - 19h30 :

Temps fort de la rentrée littéraire et symbole de l’attachement des Français à la lecture, le Prix Renaudot et le Prix Goncourt couronnent chaque année deux romans exceptionnels et leurs auteurs.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, adresse toutes ses félicitations aux deux auteurs. Elle salue deux romans lumineux et puissants qui mettent en scène l’intime, la perte, le rock à bras le corps, le temps qui passe et qu’on voudrait retenir, l’incandescence de l’amour pour nous toucher au cœur.

Avec Vivre vite de Brigitte Giraud, le jury du Prix Goncourt distingue une œuvre très personnelle qui sonde depuis deux décennies ce que c’est que grandir et ce que le passage du temps fait à nos vies.

Plus de vingt ans après le décès de son mari dans un accident de la route, Brigitte Giraud fait de la question qui hante les survivants une inspiration littéraire : et si cela avait été autrement ? En s’interrogeant sur ce qui aurait pu ne pas arriver, la romancière fait revivre un couple, une génération, un certain style de vie épris de liberté et de rock’n’roll.

Dossier : Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits visuel : Académie Goncourt