Stradim Street Art Challenge : mécénat ou exploitation ?

Les artistes de street art strasbourgeois, amateurs et professionnels, avaient un mois pour donner des couleurs à 14 panneaux blancs de 2x2 mètres. Ces derniers étaient disposés sur les palissades du chantier de la future résidence Agora, située rue Langevin dans le quartier Cronenbourg. D’après le règlement du concours, les participants cédaient leurs droits d’auteur à l’entreprise et acceptaient par la même de ne pas être rémunérés pour leur travail hormis s’ils remportent le challenge.

Le résultat, diffusé à partir d’aujourd’hui sur les réseaux sociaux du promoteur immobilier Stradim, sera soumis aux votes des internautes durant deux semaines. Ainsi, seront désignées à la mi-novembre les œuvres coup de cœur. Un premier artiste retenu se verra remettre un chèque de 2000 € et pourra réaliser une nouvelle création dans le hall d’un des bâtiments de la future construction. Le second prix, celui du public, recevra un chèque de 1000 €.

Lucie Kessler, responsable marketing et communication de Stradim soulignent pour le site Rue89Strasbourg : « Nous avons trois ou quatre participants [éligibles au vote du public], le concours n’a pas suscité l’engouement espéré. » Probablement à cause de ce règlement si clair qui insiste sur le fait que les artistes « acceptent à titre gracieux que le Groupe Stradim utilise leur œuvre sur des supports print, sur internet ainsi que sur les réseaux sociaux pour une durée de 10 ans sur le territoire mondial » et ceux qu’ils soient ou non lauréat.

Des modalités dénoncées par les quelques participants a avoir partagé leurs travaux sur les réseaux sociaux dont le graffeur Florent Schmitt. Sur l’un des panneaux, il a choisi de mettre en lumière la démarche du promoteur par ces mots : « Offre d’emploi. Groupe immobilier recherche graffeur pour travail gratuit. Rémunération : 0,00 € contre cession des droits d’auteurs. »

Répondant à l’artiste, Stradim affirme que ce concours a pour objectif de « proposer un espace où les artistes peuvent exprimer leur créativité et mettre en avant leurs talents ». Ajoutant que ce serait une « opportunité de pouvoir mettre en lumière son art et de pouvoir gagner un prix par la même occasion ». Justifiant être « très loin d’une rémunération à zéro euro » en s’appuyant sur les différentes activités de mécénat de nombreux projets de la ville.

Pour Florent Schmitt, le procédé est « insultant ». « C’est exactement ce contre quoi les artistent professionnels se battent », rappelle-t-il. L’artiste précise au journal que s’il remporte le challenge avec son œuvre, il partagera le montant perçu à tous les graffeurs participants afin de « couvrir leurs frais de matériel puisqu’aucune indemnisation n’est prévue pour eux ». Pour autant « Le message n’est pas en accord avec notre vision des choses » affirme Lucie Kessler. « S’ils ne me publient pas, je m’appuierais sur le règlement pour essayer de participer tout de même » renchérit Florent Schmitt.

Sekuouane, autre artiste graffeur soutient Schmitt dans son combat : « même des amateurs ça se paye » affirme-t-il. Il constate que les jeux-concours de ce type se multiplient : « Ce sont des opérations de communication, qui donnent aux entreprises une image jeune. Elles en tirent des bénéficient, font plus de vente, tout ça grâce à du travail bénévole. »

Il poursuit : « Accepter ces conditions, c’est se tirer une balle dans le pied. Plus les artistes participent à ce genre de concours, plus il sera accepté d’en organiser. Même si 2000 € c’est attrayant et ça peut donner envie, ça ne suffit pas pour un artiste professionnel : tu dois être sûr de te faire payer et pas seulement en visibilité, car ça n’a jamais payé les factures. On ne proposerait jamais ça à un autre corps de métier. »

Crédits photo : Bombendrohung (CC BY-ND 2.0)