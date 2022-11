La bibliothèque privée d'Umberto Eco devient un film

Quatre ans après la mort d’Umberto Eco, survenue le 19 février 2016, sa famille a décidé de faire don de sa bibliothèque privée, composée d’un total d’environ 50 000 volumes et d’une section de livres très rares et anciens (comme certains livres originaux du XVIIe siècle), aux bibliothèques Braidense di Brera et de l’université de Bologne.

C’est donc l’occasion, celle du transfert d’une bibliothèque privée et en particulier celle d’un grand auteur, de réfléchir à l’ordre et à la disposition qu’Eco avait attribués, étudiés, modifiés pour ses livres plusieurs fois au fil du temps. C’est une porte, ou une fenêtre, à travers laquelle on peut entrer dans le monde de l’auteur, percevoir la naissance de ses idées, de sa philosophie et de sa fervente imagination narrative.

Une voie d’accès à l’œuvre de l’auteur

Et c’est également l’occasion de réaliser un film qui nous permet d’entrer dans la bibliothèque d’Umberto Eco, d’en montrer les nombreuses étagères, et de réfléchir en même temps à l’idée même de la bibliothèque, définie par Umberto Eco comme la « mémoire du monde ».

À LIRE: L'Italie acquiert les 30 000 ouvrages de la bibliothèque d'Umberto Eco

Certains des thèmes abordés par le film sont précisément les principales obsessions d’Eco : « La relation entre le vrai et le faux, le paradoxe comme vertige appliqué à la raison jusqu’à ses conséquences extrêmes, la littérature comme interprétation et création d’un monde alternatif, l’élaboration de théories littéraires et leur renversement dans l’idée que le monde se présente toujours comme quelque chose à interpréter. »

Une scène devenue iconique

Le réalisateur de ce film, réalisé avec la famille d’Umberto Eco, est Davide Ferrario, qui a fait ses débuts de réalisateur en 1989 avec La fine della notte, et a depuis réalisé de nombreux films. Il est également l’auteur de romans tels que Dissolvenza al nero (Sperling & Kupfer, 2004) publié sous le titre de Black Magic en 2005 chez Rivages, qui a d’ailleurs été traduit dans de nombreuses langues et adapté à l’écran par Oliver Parker, et Sangue mio, publié en italien en 2010 chez Feltrinelli et en français chez J. C. Lattès sous le titre Mon père, mon sang (2013).

« Qui ne lit pas, à 70 ans, aura vécu une vie solitaire. Celui qui lit aura vécu 5000 ans. La lecture, c’est l’immortalité à rebours », répétait Eco. Dans cet extrait du documentaire Umberto Eco, Sulla memoria. Una conversazione in tre parti, en 2015, le réalisateur avait eu accès au domicile :

Il a rencontré Umberto Eco pour la première fois lorsqu’il a réalisé une installation vidéo pour la Biennale d’art de Venise, dont le philosophe lui-même était le protagoniste. À cette occasion, il a pu voir la bibliothèque du philosophe pour la première fois, et a immédiatement tourné une séquence, qui est devenue la scène sur laquelle s’ouvre aujourd’hui le documentaire.

Crédits photo : Davide Ferrario