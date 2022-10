Newsletters

Les douze membres de l'Académie Goncourt ont dévoilé leur dernière sélection, en direct du Liban, à l'occasion du Festival Beyrouth Livres. 4 titres de la rentrée littéraires sont encore en lice, avant l'annonce du lauréat le 3 novembre chez Drouant, à Paris.

Georges Forestier, professeur de littérature et historien des formes littéraires, poursuit en justice la Comédie française. En cause : une « violation de ses droits d’auteur » concernant sa reconstitution de la version originale du Tartuffe ou l’hypocrite de Molière. Le spécialiste du dramaturge français estime devoir toucher des droits sur la pièce pour son travail sur l’œuvre originelle. La compagnie de la place Colette, de son côté, réfute.

Le PEN America a publié un rapport sur la représentation et l’équité raciale dans l’industrie du livre. L’étude est basée sur des entretiens avec des dizaines d’auteurs, éditeurs, agents littéraires, libraires et autres professionnels du marketing. Elle fait état des « obstacles profonds et persistants dans les maisons d’édition entravent une plus grande diversité en termes d’écrivains et d’histoires racontées ». Ainsi, « sans changements plus radicaux, la prédominance de la “blancheur” dans l’édition demeurera ».

Les dysfonctionnements de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, située dans le 5e arrondissement de Paris, ont été largement documentés ces dernières années. En 2018, l'Inspection générale des bibliothèques s'inquiétait ainsi du devenir du leg de Jean Bélias, courtier en manuscrits et livres rares, après un inventaire défaillant. Une récente enquête du Monde pointait de nouvelles irrégularités, avant le suicide de l'ancienne directrice adjointe de l'établissement, mise en cause dans l'« affaire Doucet ».

