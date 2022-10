L'accord auteurs-éditeurs reporté après un doute sur la constitutionnalité

Sauf que toujours pas. L’accord doit être maudit, marabouté par des forces supérieures : entre mars et octobre, changement de résidence à la rue de Valois, Rima Abdul Malak succédait à Roselyne Bachelot. Et entre temps, les éditeurs avaient frappé fort du poing sur la table en expliquant que tout ce qui avait trait à la rémunération était désormais bouclé. Comprendre : fin de la conversation et sujet suivant.

Le directeur général, Pierre Dutilleul, avait d’ailleurs la franchise d’un commentaire sans appel : « Nous sommes très attachés au modèle actuel et nous n’avons pas envie de revenir dessus. » Le tout façon Singes de la Sagesse, qui ne voient rien, n’entendent (plus) rien et n’en diront pas un mot supplémentaire.

“On s'était dit rendez-vous dans 10 ans...”

Le 24 octobre, le Conseil Permanent des écrivains, le ministère de la Culture ainsi que la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat national de l’édition avaient rendez-vous rue de Valois. Cette fois, juré, c’était la bonne : l’accord serait signé.

Sauf que les services juridiques du ministère de la Culture ont détecté un petit souci, émanant du point 4 de la Résiliation du contrat, concernant la traduction. Dans un sursaut de doute cartésien, la rue de Valois s’est penchée sur l’un des éléments de sanction, ayant un doute quant à la constitutionnalité dudit point abordé.

De quoi introduire un délai supplémentaire, puisque l'accord serait susceptible (quand les parties, elles, commencent à le devenir) d'introduire une faille béante. Et le SNE de se redraper dans une seconde couche de pourpre en affirmant que les auteurs mettent des bâtons dans les roues de l'interprofession – oubliant au passage le petit camouflet de mars dernier.

Le Conseil Permanent des écrivains profite alors de l’occasion pour interpeller la ministre : « Nous ne pouvons continuer à être broyés par les conditions contractuelles de plus en plus injustes, de plus en plus déséquilibrées, que nous imposent les éditeurs et qui sont une vraie dérive par rapport au Code de la Propriété intellectuelle », indique l’organisme.

Et d’ajouter : « La décision du SNE vide la mission d’avril 2022 de l’essentiel de son contenu et brise la dynamique de négociations impulsée par les pouvoirs publics. Le 30 septembre, nous avons écrit à la ministre de la Culture pour exprimer notre perplexité. Nous attendons aujourd’hui qu’elle confirme si la question de la rémunération des auteurs demeure une priorité inscrite “à l’agenda politique” et, si oul, de quelle manière le gouvernement entend l’aborder. »

Proportions et appropriation

Rappelons qu’une autre affaire oppose, au Conseil d’État, le CAAP et la Ligue des auteurs professionnels : les organisations ont décidé d’attaquer dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir contre l’ordonnance de mai 2021, qu’avait rédigée le MCC. Dans ce texte, issu de la transposition de la directive Droit d’auteurs de l’Union européenne, devait être transcrit en droit français le droit, pour les auteurs, à « une rémunération proportionnelle et appropriée ».

Sauf que le ministère avait délicatement oublié de faire apparaître le terme approprié…

« Le pourcentage de droits d’auteurs perçus sur les ventes est en effet proportionnel — puisque reposant sur une notion de somme reversée à partir d’un montant découlant du pourcentage », plaidait Me Delamarre devant la cour. « À ce titre, 0,5 % de droits d’auteurs est proportionnel. Mais peut-on considérer que la somme qui en découlera est appropriée en regard du travail réalisé ? »

