Lagardère / Vivendi : l'antitrust européen rendra un premier avis au 30 novembre 

Créée en 2007, la maison d’édition régionaliste et indépendante Caraïbéditions s'est donné pour mission de « transmettre et faire renaître les titres connus et/ou abandonnés par les grandes maisons d’édition ». Portée par son fondateur Florent Charbonnier, c’est une maison multiple et complète qui compte à son catalogue des romans jeunesse et adulte, des essais, des polars, des ouvrages universitaires, des albums jeunesse, de la bande dessinée et bien plus encore. En juillet dernier démarrait une collection de textes de théâtre : Didascal'îles.