Sur le marché italien, le livre audio se fait entendre 

Pendant la crise du Covid-19, le nombre de lecteurs de livres audio et de consommateurs de livres numériques a augmenté en Italie. En 2019, les dépenses d'abonnement étaient de 9 millions, pour 17,5 en 2020 et 24 en 2021. « La pandémie a agi comme un accélérateur : l'expansion de la consommation de contenus audio et de livres audio en particulier, qui avait déjà eu lieu dans les pays d'Europe du Nord et aux États-Unis, gagne du terrain ici aussi et constitue une tendance à long terme », explique Fabio Del Giudice, directeur de l'Association italienne des éditeurs (AIE).

L'essor d'une industrie

Selon les estimations du centre d'études de l'AIE, en octobre 2021, on comptait 8,8 millions de lecteurs « numériques », de livres audio, mais aussi de livres numériques. Par contre, l’enquête NielsenIQ pour Audible, également réalisée en 2021 mais effectuée avec des critères différents, parle plutôt de 10 millions de lecteurs de livres audio. Enfin, l’enquête « Lecture et consommation culturelle pendant l'année d'urgence », réalisée par le Centre pour le livre et la lecture (Cepell) du ministère de la Culture et de l'AIE, indique que 12 % de la population écoutera des livres audio en 2021.

La croissance des livres audio en Italie est également attestée par le fait qu’ils sont pour la première fois inclus dans l’enquête ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) sur la production de livres en Italie en 2021. L’enquête, qui est menée depuis 1926 et permet de comparer les données dans une série historique depuis 1951, concerne les maisons d’édition ainsi que les sociétés et autres entités dont l’activité principale est l’édition de livres.

Le paysage du livre audio en Italie

Dans le Bel Paese, le marché est dominé par deux opérateurs : Audible, présent sur ce marché depuis cinq ans, avec une bibliothèque de plus de 60.000 titres, et Storytel, première plateforme européenne de livres audio et de podcasts, qui propose en 2021 plus de 500.000 livres audio sur 25 marchés nationaux et qui, depuis janvier, grâce à un accord avec Sellerio, produit des livres audio à partir des œuvres de Andrea Camilleri, auteur reconnu de romans policiers.

Spotify complète cette offre. Après les podcasts, la compagnie semble vouloir également investir dans les livres audio, déterminée à devenir la plateforme de référence pour tous les contenus audio. Kobo avec son offre Plus, lancée en Italie à la fin de 2021 en collaboration avec Mondadori, est maintenant active grâce à un partenariat avec un autre grand groupe d’édition, Feltrinelli. Cette offre fournit un accès illimité à des centaines de milliers de livres électroniques et de livres audio à un prix mensuel allant de 9,99 € à 12,99 €.

Une nouvelle formule d’abonnement

BookBeat fait partie du groupe Bonnier AB, une multinationale qui comprend l’une des plus anciennes maisons d’édition en Europe, Bonnier. Cette dernière a plusieurs relations avec des éditeurs italiens et a distribué ses premiers livres audio en 1992. Cette société compte aujourd’hui plus de 600.000 auditeurs dans 30 pays, dont 4 en pleine expansion (Italie, Espagne, France et Royaume-Uni) et 10 marchés principaux (dont les pays nordiques tels que le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, ainsi que les Pays-Bas et la Belgique, dans lequel le service s’est installé en février 2022.

En Italie, cette plateforme propose trois types d’abonnements, plutôt novateurs par rapport à la formule courante de l’abonnement illimité, avec un nombre d’heures mensuel à choisir en fonction des besoins de chacun : 20 heures/mois à 6,99 €, 50 heures/mois à 9,99 € et 100 heures/mois à 14,99 €. L’objectif est d’être l’option la moins chère du marché et de garantir à tous les abonnés l’accès au catalogue de 500.000 titres.

Un canal de distribution

Il faut rappeler que cette société veut se spécialiser dans la distribution et non dans la production de livres audio, comme l’a expliqué Valeria Luminasi, coordinatrice de l’expansion de la société, au Giornale della Libreria : « Ce que nous voulons être pour les éditeurs italiens, c’est un canal de distribution fonctionnel et actif, étant entendu que les vrais experts en création de contenu restent les éditeurs ; pour cette raison, nous ne produirons pas de livres audio en Italie pour le moment, mais nous agirons “seulement” comme un canal de distribution. »

En outre, la collaboration avec les éditeurs s’articule autour de la création d’un portail de suivi de la consommation sur BookBeat qui leur permet de comprendre comment leurs livres sont consommés et, par conséquent, quelles sont les habitudes des auditeurs.

Un service accessible à des millions d’auditeurs

Les objectifs de Book Beat sont ambitieux : « Nous voulons que BookBeat Italia devienne deux choses : l’application de livres audio la mieux notée du marché, comme elle l’est déjà sur la plupart de nos marchés principaux, et la plus simple à utiliser, c’est pourquoi nous lançons chaque mois une nouvelle version améliorée de l’application. »

Les prévisions de Valeria Luminasi sont optimistes : en effet, le monde des livres audio, déjà en pleine expansion, devrait croître de 24 % dans les années à venir. « Dans le cas spécifique de l’Italie, cette situation a stimulé l’utilisation des canaux de streaming et des plateformes de livres audio en particulier, atteignant jusqu’à 10 millions d’auditeurs en 2021 », selon l’enquête Audible précitée.

Une autre tendance — toujours d’après Luminasi — qui concerne le marché mondial et pourrait également s’étendre à l’Italie est la production en interne de livres audio par les maisons d’édition, afin que les éditeurs contrôlent mieux leurs titres et leur distribution.

Crédits photo : Holger Prothmann (CC BY-NC 2.0)