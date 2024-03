Rentrée littéraire 2019 : une nouvelle cuvée de 524 romans à découvrir

ROMAN FRANCOPHONE - À la croisée de ce que l’enfance et la féminité ont de plus sacré, De Pierre et d’Os est une nouvelle plongée en terres inconnues aux côtés de Bérengère Cournut. Du peuple Hopis à celui des Inuits, l’auteure nous plonge dans une réalité parallèle, celle de l’Arctique, tout en sensorialité. D’enfant à chamane, on y suit Uqsuralik dans une vie à construire, au gré des saisons et des éléments qui transforment successivement la banquise et la toundra. Roman initiatique et poétique, la jeune inuit apprendra à se connaître en apprivoisant sa terre. Sa voix se mêlera bientôt aux chants des autres, du monde et des esprits dans une infinité partagée où le vide et le silence emplissent l’espace.